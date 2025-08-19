اراکین کی نااہلی ، درخواستیں قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب
لاہور، اسلام آباد (کورٹ رپورٹر، اپنے نامہ نگار سے) سانحہ 9 مئی کے سزا یافتہ سابق اراکین اسمبلی کی نااہلی کے خلاف لاہور ہائیکورٹ میں سماعت ہوئی، عدالت نے کہا سزا یافتہ ارکان سرنڈر کئے بغیر کیسے عدالتوں سے رجوع کرسکتے ہیں، عدالت نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر آج دلائل طلب کرلیے۔
جسٹس خالداسحاق نے سابق ایم پی اے احمد خان بھچر، جنید افضل ساہی اورسابق ایم این اے احمد چٹھہ کی درخواستوں پرسماعت کی۔اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل اورالیکشن کمیشن کے نمائندوں نے مو قف اختیارکیا کہ یہ درخواستیں قابلِ سماعت ہی نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے اس حوالے سے پہلے سے موجود ہیں۔ جسٹس خالداسحاق نے درخواستگزار وکیل سے استفسار کیا،آپ کے پٹیشنر کہاں ہیں؟ سرنڈر کیے بغیر کیسے اپیل دائرہوسکتی ہے ؟وکیل نے مو قف دیا کہ ان کے مو کلوں نے اپیل فائل کررکھی ہے جو ابھی سماعت کیلئے مقرر نہیں ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ٹی وی یا اخبارنہ دیکھنا بھی ہینڈی کیپ ہے ۔ مجھے توگزشتہ روز میڈیا سے معلوم ہوا کہ ان کے مستقل وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔عدالت نے دلائل سننے کے بعد سماعت19 اگست تک ملتوی کردی۔ الیکشن کمیشن میں عمر ایوب کی نااہلی سے متعلق ریفرنس پر سماعت 20 اگست کو ہوگی۔ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے رواں ہفتے کے مقدمات کی کاز لسٹ جاری کردی گئی جس کے مطابق عمر ایوب کے خلاف ریفرنس پر سماعت آج منگل کو ہو گی۔الیکشن کمیشن نے عمر ایوب اور درخواست گزار بابر نواز کو نوٹس بھجوا دیا ہے ، عمر ایوب پر اثاثہ جات میں غلط بیانی اور تفصیلات چھپانے کا الزام ہے ۔