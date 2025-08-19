9مئی سزائیں ،دونوں گواہ بیان پر قائم رہے ، تحریری فیصلہ
لاہور، اسلام آباد (کورٹ رپورٹر،اپنے نامہ نگار سے) لاہورکی انسداد دہشتگری کی خصوصی عدالت نے نو مئی کو بیکری کے گرد جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے کا تحریری فیصلہ جاری کردیا۔
جج منظر علی گل نے 81 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں لکھا کہ مقدمے میں 64 گواہوں کے بیان پر جرح کی گئی، ملزموں کے وکلاء نے سازش سے متعلق گواہوں پر بہت لمبی جرح کی۔ جرح کی دوران دونوں گواہ اپنے بیانات پر قائم رہے پوری دنیا میں پولیس اہلکار بھیس بدل کر گینگ آف مافیاز میں مکس ہوجاتے ہیں ۔فیصلہ میں کہا گیاکہ اس کیس کا جج ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہوں دونوں سٹار گواہ اپنے کام کے ماہر تھے ایک اعتراض تھا کہ دونوں گواہوں کے پاس موبائل موجود تھے اسکے ذریعے وہ معلومات آگے پہنچا سکتے تھے ، ایک جاسوس اور سیکرٹ آفیسر اپنے پاس موبائل کیوں رکھے گا اگر دونوں کا موبائل میٹنگ میں شریک کسی ممبر کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ پہچانے جاتے یہ کرسٹل کلیئر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر پنجاب بھر میں پر تشدد مظاہرے ہوئے ۔ فیصلے کے مطابق شاہ محمود کا کیس یاسمین راشد ،اعجاز چودھری سے مختلف ہے ۔ شاہ محمود قریشی نے پہلے دن کہا تھا وہ اس دن لاہور موجود نہیں تھے ، عدالت نے سزایافتہ مجرمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کے احکامات بھی جاری کردیئے ۔لاہور ہائیکورٹ میں پی ٹی آئی رہنما محمودالرشید نے دس سالہ سزاوں کے خلاف دوجیل اپیلیں دائرکردیں۔
محموالرشید نے اپیلیں اپنے وکیل سکندر ذوالقرنین سلیم کے توسط سے دائرکیں، اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ ٹرائل عدالت نے وقوعہ پر موجودگی ثابت نہ ہونے پر بری کیا۔ ٹرائل عدالت نے سازش کرنے کے الزامات کے تحت بلاجواز دس سالہ سزائیں سنائیں۔ دونوں مقدمات میں الزامات ثابت نہیں ہوئے ، عدالت سزائیں کالعدم قرار دے ۔عدالتی فیصلہ آنے تک سزاوں پرعمل درآمد معطل کیاجائے ۔ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے تھانہ مارگلہ کے مقدمہ میں گرفتار پی ٹی آئی کے 40 کارکنوں کی ضمانت کیلئے دائر درخواستوں پر نوٹس جاری کردیئے ۔گزشتہ روز پی ٹی آئی وکلاء کی جانب سے ڈیوٹی جج کی عدالت میں40 کارکنوں کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں دائرکی گئیں،عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 20 اگست تک ملتوی کردی۔ آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء ضمانتوں پر دلائل دیں گے ۔ادھر تھانہ انڈسٹریل میں 23 ورکرز کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔