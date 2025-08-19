سیلاب ،فوج نالوں دریاؤں پرقبضے چھڑائے :سینیٹ میں تقاریر
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)سیلابی صورتحال پر سینیٹ میں تقاریر کے دوران ارکان نے کہا کہ دریائوں اور نالوں پر قبضے ہوچکے ،فوج تجاوزات کیخلاف آپریشن کرے۔ وفاقی حکومت کی خاموشی چبھ رہی، این ڈی ایم اے کا احتساب نہیں ہوتا، حکومت فوری ایمرجنسی ڈکلیئر کرے، سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے ایک ماہ کی تنخواہ دینی چاہیے۔
این ڈی ایم اے کی کارکردگی پر بحث کے دوران سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ سیلاب میں دی گئی امداد کا غلط استعمال ہوتا ہے ،این ڈی ایم اے 20 سال پہلے بنا مگر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ دریائے سندھ کے کئی علاقوں، نالہ لئی اور کورنگی سمیت متعدد نالوں پر قبضے ہو چکے ہیں،دریاؤں اور نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے ، اگر مقامی حکومتیں سپورٹ نہ کریں تو فوج کو بلایا جائے ۔ سینیٹر مرزا محمد آفریدی نے کہا کہ صوبے میں اس وقت پیسوں کی بھی کمی ہے ، حکومت کو چاہئے کہ اس پر توجہ دے ۔ سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ سیاحت کے نام پر دریا کی زمینوں پر ہوٹلز بنائے گئے اور انہیں این او سی دئیے گئے ۔ اجلاس میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعاے ٔ مغفرت کی گئی۔ صنفی بنیادوں پر تشدد کے خاتمے پر بحث کی تحریک پیش کرتے ہوئے پیپلزپارٹی کی سینیٹر شیری رحمن نے بتایا کہ گزشتہ سال کے دوران غیرت کے نام پر 32 ہزار خواتین کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ملکی سطح پر خواتین پر مظالم کرنیوالوں کو سزائیں دینے کی شرح ایک فیصد بھی نہیں ۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ غیرت کے نام پر مظالم یا گھریلو تشدد کے کیس میں 64 فیصد ملزمان بری ہوئے ۔ محسن عزیز نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں صنفی تشدد میں اضافہ ہورہا ہے ، ایسے واقعات میں سزاؤں کی شرح کم ہے ، سوشل میڈیا سے متعلق کچھ اقدامات کرنا ہوں گے ۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ صنفی تشدد کے کیسز کو چھپایا جاتا ہے اس لئے یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ادارے ایک دوسرے کی عزت و توقیر کا خیال رکھیں ، ملک کیسے چلے گا اس کا فیصلہ اختیار پارلیمان کے پاس ہے ، آئین میں کیا شامل ہوگا یہ پارلیمان ہی طے کرے گی ، اداروں کے احترام میں ہی عزت ہے ، اداروں کا احترام نہ ہوا تو نظام نہیں چلے گا۔