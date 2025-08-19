صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب ،فوج نالوں دریاؤں پرقبضے چھڑائے :سینیٹ میں تقاریر

  • پاکستان
سیلاب ،فوج نالوں دریاؤں پرقبضے چھڑائے :سینیٹ میں تقاریر

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)سیلابی صورتحال پر سینیٹ میں تقاریر کے دوران ارکان نے کہا کہ دریائوں اور نالوں پر قبضے ہوچکے ،فوج تجاوزات کیخلاف آپریشن کرے۔ وفاقی حکومت کی خاموشی چبھ رہی، این ڈی ایم اے کا احتساب نہیں ہوتا، حکومت فوری ایمرجنسی ڈکلیئر کرے، سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے ایک ماہ کی تنخواہ دینی چاہیے۔

این ڈی ایم اے کی کارکردگی پر بحث کے دوران سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ سیلاب میں دی گئی امداد کا غلط استعمال ہوتا ہے ،این ڈی ایم اے 20 سال پہلے بنا مگر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ دریائے سندھ کے کئی علاقوں، نالہ لئی اور کورنگی سمیت متعدد نالوں پر قبضے ہو چکے ہیں،دریاؤں اور نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے ، اگر مقامی حکومتیں سپورٹ نہ کریں تو فوج کو بلایا جائے ۔ سینیٹر مرزا محمد آفریدی نے کہا کہ صوبے میں اس وقت پیسوں کی بھی کمی ہے ، حکومت کو چاہئے کہ اس پر توجہ دے ۔ سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ سیاحت کے نام پر دریا کی زمینوں پر ہوٹلز بنائے گئے اور انہیں این او سی دئیے گئے ۔ اجلاس میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعاے ٔ مغفرت کی گئی۔ صنفی بنیادوں پر تشدد کے خاتمے پر بحث کی تحریک پیش کرتے ہوئے پیپلزپارٹی کی سینیٹر شیری رحمن نے بتایا کہ گزشتہ سال کے دوران غیرت کے نام پر 32 ہزار خواتین کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ملکی سطح پر خواتین پر مظالم کرنیوالوں کو سزائیں دینے کی شرح ایک فیصد بھی نہیں ۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ غیرت کے نام پر مظالم یا گھریلو تشدد کے کیس میں 64 فیصد ملزمان بری ہوئے ۔ محسن عزیز نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں صنفی تشدد میں اضافہ ہورہا ہے ، ایسے واقعات میں سزاؤں کی شرح کم ہے ، سوشل میڈیا سے متعلق کچھ اقدامات کرنا ہوں گے ۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ صنفی تشدد کے کیسز کو چھپایا جاتا ہے اس لئے یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ادارے ایک دوسرے کی عزت و توقیر کا خیال رکھیں ، ملک کیسے چلے گا اس کا فیصلہ اختیار پارلیمان کے پاس ہے ، آئین میں کیا شامل ہوگا یہ پارلیمان ہی طے کرے گی ، اداروں کے احترام میں ہی عزت ہے ، اداروں کا احترام نہ ہوا تو نظام نہیں چلے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

محسن نقوی کا ہاکی پلیئرز کیلئے 10،10 لاکھ انعام کا اعلان

پروفیشنل باکسنگ کے ٹائٹل اسامہ ساجد،بشری اختر کے نام

ساؤتھ ایشیا ریجنل بیڈمنٹن سلور میڈل پاکستان کے نام

آسٹریلیا کا ایشیا کپ باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں طلائی تمغہ

امریکا، اشعب عرفان نے سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا

پی ایف ایف کے وفد کا اے ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak