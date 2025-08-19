دو پاکستانی خلا میں بھیجیں گے
اسلام آباد، شکر گڑھ (آئی این پی، تحصیل رپورٹر) وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگلے سال پاکستانی خلابازوں کو خلا میں بھیجنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا پاکستان کی خلائی ایجنسی سپارکو اور چین کی مینڈ خلائی ایجنسی نے انسانی خلائی پرواز کے پروگرام کے تحت تعاون پر معاہدہ کیا ہے ۔ دو پاکستانی امیدواروں کو چین کے ایسٹرانٹ سینٹر میں تربیت دی جائے گی اور ان میں سے ایک کو بطور سائنٹیفیک پیلوڈ اسپیشلسٹ منتخب کیا جائے گا۔ انتخابی عمل کا آغاز رواں سال ہوا ہے اور اسے 2026 تک مکمل کرنے کا منصوبہ ہے ۔ اس کے بعد منتخب خلاباز کو چین کے خلائی سٹیشن پر بھیجا جائے گا۔ سٹیشن میں خلاباز مختلف شعبوں میں تجربات کریں گے ۔ادھر وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مجھے نشان امتیاز میرے حلقہ کے عوام کی محبت کی وجہ سے ملا ہے۔ کیونکہ انہوں نے مجھے منتخب کر کے قومی اسمبلی میں پہنچایا اور مجھے ملک و قوم کی خدمت کا موقع ملا ۔شکرگڑھ میں گمٹالہ تا گمٹالی سڑک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہی کاری کی وجہ سے خیبرپختونخوا بری طرح متاثر ہوا ہے۔وفاقی حکومت اس مشکل میں وہاں کی عوام کی ہر ممکن مدد کرے گی ۔وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ مجھے پہلی بار میرے حلقہ کی عوام نے صرف اور صرف تعلیم کی بنیاد پر منتخب کیا اس لئے میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے حلقہ کے عوام کی توقعات پر پورا اتروں۔