شہرمیں متعددوارداتیں ،نقدی ،گاڑیاں ،قیمتی سامان لٹ گیا

  • پاکستان
لاہور(سپیشل کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز ،موٹرسائیکلیں ، گاڑیاں اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔

بتایاگیاہے کہ ستوکتلہ میں مدثر سے 1لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل ،گلشن اقبال میں اویس سے 1 لاکھ35ہزار روپے اور موبائل ،مصطفی آباد میں ابرار سے 1 لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل ،قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں منیب سے 1لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل ، شالیمار میں خرم سے 1لاکھ 20ہزار روپے ،موبائل اور دیگر سامان چھین لیا گیا۔مصری شاہ اور شادمان سے گاڑیاں جبکہ بھاٹی گیٹ، جوہر ٹاؤن اور نشترکالونی سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

