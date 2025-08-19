صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مانع حمل ادویات پر سیلز ٹیکس ختم وزیراعظم نے منظوری دے دی

  • پاکستان
مانع حمل ادویات پر سیلز ٹیکس ختم وزیراعظم نے منظوری دے دی

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف نے مانع حمل ادویات پر عائد 18 فیصد سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی منظوری دے دی۔

وزارتِ منصوبہ بندی ،ترقی و اصلاحات نے ٹیکس چھوٹ کے لیے وزیراعظم کو سفارشات پیش کی تھیں۔ وزیراعظم آفس نے ٹیکس چھوٹ کے احکامات ایف بی آر کو جاری کرنے کی ہدایت کردی ۔ وزارتِ خزانہ نے رواں مالی سال بجٹ میں مانع حمل ادویات پر 18 فیصد سیلز ٹیکس عائد کیا تھا۔ وزارتِ منصوبہ بندی کے پاپولیشن پلاننگ ونگ کی جانب سے وزیراعظم کو ٹیکس چھوٹ کے لیے سفارشات بھجوائی گئی تھیں۔ ملک آبادی کے لحاظ سے الارمنگ صورتحال کا سامنا کر رہا ہے ۔ سفارشات میں کہا گیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے مانع حمل ادویات کی قیمتوں میں کمی ضروری ہے ۔ 18 فیصد ٹیکس سے قیمتوں میں اضافہ اور قلت کا خدشہ ہے جس سے آبادی پر قابو پانے کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ وزیراعظم نے وزارتِ منصوبہ بندی کی سفارشات کو منظور کرتے ہوئے ایف بی آر اور وزارتِ خزانہ کو ٹیکس چھوٹ کے احکامات جاری کرنے کی ہدایت کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزیراعظم آفس سارہ اسلم نے مانع حمل ادویات پر عائد تمام ٹیکس ختم کرنے کے احکامات دئیے ہیں اور متعلقہ اداروں کو کہا ہے کہ عملدرآمد کی رپورٹ جلد وزیراعظم کو بھیجی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

یوکرین جنگ بندی،ٹرمپ کی زیلنسکی ،یورپی رہنماؤں سے ملاقات

چینی وزیر خارجہ نئی دہلی پہنچ گئے ،بھارتی ہم منصب سے ملاقات

دبئی :ڈھائی کروڑ ڈالر کا ہیرا چوری ، چندگھنٹوں میں برآمد

چاڈ :شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے بانی کا18سالہ بیٹا گرفتار

برطانیہ نے ہانگ کانگ کے علیحدگی پسند کارکن ٹونی چُنگ کو سیاسی پناہ دیدی

بھارت کو عسکری ٹیکنالوجی کی منتقلی خطرناک ہو سکتی :مشیر وائٹ ہاؤس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak