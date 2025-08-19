مانع حمل ادویات پر سیلز ٹیکس ختم وزیراعظم نے منظوری دے دی
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف نے مانع حمل ادویات پر عائد 18 فیصد سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی منظوری دے دی۔
وزارتِ منصوبہ بندی ،ترقی و اصلاحات نے ٹیکس چھوٹ کے لیے وزیراعظم کو سفارشات پیش کی تھیں۔ وزیراعظم آفس نے ٹیکس چھوٹ کے احکامات ایف بی آر کو جاری کرنے کی ہدایت کردی ۔ وزارتِ خزانہ نے رواں مالی سال بجٹ میں مانع حمل ادویات پر 18 فیصد سیلز ٹیکس عائد کیا تھا۔ وزارتِ منصوبہ بندی کے پاپولیشن پلاننگ ونگ کی جانب سے وزیراعظم کو ٹیکس چھوٹ کے لیے سفارشات بھجوائی گئی تھیں۔ ملک آبادی کے لحاظ سے الارمنگ صورتحال کا سامنا کر رہا ہے ۔ سفارشات میں کہا گیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے مانع حمل ادویات کی قیمتوں میں کمی ضروری ہے ۔ 18 فیصد ٹیکس سے قیمتوں میں اضافہ اور قلت کا خدشہ ہے جس سے آبادی پر قابو پانے کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ وزیراعظم نے وزارتِ منصوبہ بندی کی سفارشات کو منظور کرتے ہوئے ایف بی آر اور وزارتِ خزانہ کو ٹیکس چھوٹ کے احکامات جاری کرنے کی ہدایت کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزیراعظم آفس سارہ اسلم نے مانع حمل ادویات پر عائد تمام ٹیکس ختم کرنے کے احکامات دئیے ہیں اور متعلقہ اداروں کو کہا ہے کہ عملدرآمد کی رپورٹ جلد وزیراعظم کو بھیجی جائے۔