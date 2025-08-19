سیلاب:فضائیہ کی امدادی سرگرمیاں، 48ٹن سامان پشاور پہنچادیا
اسلام آباد(دنیا نیوز)پاک فضائیہ نے قوم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں جاری امدادی سرگرمیوں میں بھرپور تعاون فراہم کیا۔۔۔
ایک غیرسرکاری تنظیم کا فراہم کردہ 48 ٹن امدادی سامان بوئنگ 737 طیارے کے ذریعے کراچی سے پشاور منتقل کیا۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر ) کے مطابق ایئر برج قائم کرکے پاک فضائیہ نے ہنگامی بنیادوں پر اشد ضرورت کے سامان کی بروقت ترسیل کو یقینی بنایا، امدادی سامان کی ترسیل سے بونیر اور شانگلہ کے سیلاب زدہ اضلاع میں امدادی کارروائیوں کو سہارا ملا ،خشک راشن پر مشتمل یہ سامان این ڈی ایم اے کے قریبی تعاون سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔آئی ایس پی آر کے مطابق یہ انسانی ہمدردی پر مبنی مشن اس عزم کی عکاسی کرتا ہے جو پاک فضائیہ نے ہمیشہ سے قائم رکھا، پاک فضائیہ ملکی فضائی سرحدوں کے دفاع کے ساتھ ہم وطنوں کو مدد فراہم کرنے میں بھی قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔