یونین ڈویلپرز کا یونین ٹاؤن میں نئے ہیڈآفس کا سنگ بنیاد
لاہور(سٹاف رپورٹر)پاکستان کی معروف رئیل اسٹیٹ کمپنی یونین ڈویلپرز نے یونین ٹاؤن لاہور میں اپنے نئے ہیڈ آفس کی تعمیر کا باضابطہ آغاز کر دیا، اس موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین میاں عامر محمود اور چیف ایگزیکٹو آفیسر نعیم احمد ملک نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی،یہ تقریب یونین ڈویلپرز کی توسیعی حکمت عملی میں ایک اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔
تقریب میں ملک بھر سے 500 سے زائد معروف رئیل اسٹیٹ کاروباری شخصیات، سرمایہ کار اور دیگر معزز مہمانوں نے شرکت کی، جس سے یونین ڈویلپرز کی صنعت میں مضبوط ساکھ اور قائدانہ کردار کی جھلک واضح طور پر نظر آئی۔یونین ڈیویلپرز نے اعلان کیا کہ ہیڈ آفس کی تعمیر 90 دنوں کے اندر مکمل کر لی جائے گی، یہ منصوبہ نہ صرف مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا بلکہ اس میں اعلیٰ تعمیراتی معیار اور جدید سہولیات کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ چیئرمین میاں عامر محمود نے اپنے خطاب میں کہااس سے اچھی سائٹ کوئی لاہور میں ممکن نہیں تھی ہماری دعا یہی ہے کہ یہ پراجیکٹ کامیاب ہو،اخوت اس میں ہمارے ساتھ پارٹنر ہے جولوگ پلاٹ لے رہے ہیں ان کو مکان بنانے کے لیے ہم اسلامی طریقے سے قرضہ فراہم کریں گے ۔
سی ای او نعیم احمد ملک نے کہایہ منصوبہ ہماری انتظامی صلاحیتوں اور بروقت ڈیلیوری کے عزم کا مظہر ہے ،ایک سال میں اس پراجیکٹ کو ڈیلیور کریں گے ،اس پراجیکٹ میں ڈویلپرز، ڈیلرز اور خریداروں کیلئے فائدہ ہے ۔ تقریب کے اختتام پر چیئرمین میاں عامر محمود نے قرانی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے دعائے خیر کروائی ،یونین ڈویلپرز پاکستان کی ایک ممتاز اور معتبر رئیل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کمپنی ہے ، جو اپنے پرتعیش اور جدید رہائشی منصوبوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے ۔ کمپنی کی بنیاد جدت، کمیونٹی پر مبنی منصوبہ بندی اور وقت پر منصوبے مکمل کرنے کے اصولوں پر رکھی گئی ہے ۔ یونین ڈیویلپرز نے ہمیشہ اپنے منصوبوں میں معیار، شفافیت اور پائیداری کو ترجیح دی ہے ، جس کی وجہ سے اسے مارکیٹ میں ایک قابلِ اعتماد نام تصور کیا جاتا ہے۔