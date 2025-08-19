الیکٹرک بائیکس کے درآمدی پرزوں پر ٹیکس چھوٹ کی درخواست مسترد
اسلام آباد(مدثر علی رانا) انجینئرنگ ڈویلپمنٹ بورڈ کی جانب سے ایف بی آر کو الیکٹرک بائیکس کے درآمدی پارٹس پر ٹیکس چھوٹ کیلئے درخواست کی گئی جسے مسترد کر دیا گیا۔
دستاویز کے مطابق یکم جولائی 2020 سے ای وی بائیکس کیلئے بیٹری، موٹر، چارجر، کنورٹر سمیت دیگر درآمدی پارٹس پر کسٹمز ڈیوٹی کو پانچویں شیڈول کے تحت ٹیکس چھوٹ حاصل تھی جس کی معیاد 5 برس کیلئے تھی لیکن آٹو انڈسٹری ڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی 2021-26 کے تحت ایک سال توسیع کیلئے بجٹ سے قبل درخواست دینا ضروری تھی۔ ذرائع کے مطابق اب ای وی بائیکس کے درآمدی پارٹس پر کسٹمز ڈیوٹی 1 فیصد سے بڑھ کر 30 سے 35 فیصد تک عائد ہو سکتی ہے جس کے بعد ای وی بائیکس کیلئے تیار کی گئی سکیم کے خدوخال اور قیمتیں تبدیل ہوں گی اور سکیم کامیاب نہ ہونے کا خدشہ ہے ۔ کسٹمز ڈیوٹی کی شرح بڑھنے کے باعث ای وی سکیم سے خاطر خواہ نتائج نہیں مل سکیں گے ۔ قائم مقام سی ای او نے دنیا نیوز سے گفتگو کے دوران بتایا کہ کسٹمز ڈیوٹی کی شرح زیادہ سے زیادہ 20 فیصد تک ہو سکتی ہے ۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ قائم مقام سی ای او انجینئرنگ ڈویلپمنٹ بورڈ کی جانب سے بجٹ کے بعد ایف بی آر سے ٹیکس چھوٹ کی درخواست کی گئی جو بجٹ سے پہلے دی جانی تھی لیکن حکام کی جانب سے بجٹ کے بعد درخواست کی گئی جس کی وجہ سے ڈیوٹیز کی شرح میں اضافہ ہو گا۔
ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ ہفتے ای وی بائیکس کی سکیم کا افتتاح کرنا تھا لیکن وزیراعظم کو غلط اعداد و شمار پر ای وی بائیکس کی سکیم لانچ کرنے پر بریفنگ دی گئی جس کی وجہ سے سکیم لانچ نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق انجینئرنگ ڈویلپمنٹ بورڈ میں مستقل سی ای او کی تعیناتی 1 سال سے زائد عرصے سے لٹکی ہوئی ہے اور بورڈ چیئرمین کے مستعفی ہونے کے باعث بورڈ بھی 1 سال سے زائد عرصے سے غیرفعال ہے ۔ ادارے میں رولز آف سروسز بھی نہیں ہیں۔ بورڈ کی منظوری کے بغیر ہی موٹر وہیکل انڈسٹری ایکٹ تشکیل دیا گیا ہے جس کی منظوری پارلیمنٹ سے لی جائے گی۔ نومبر 2024 سے ادارے میں مستقل سی ای او کی تقرری کیلئے اشتہار دے کر انٹرویوز ہو چکے ہیں لیکن تعیناتی نہیں ہو سکی۔ رولز کے مطابق قائم مقام سی ای او کی تعیناتی ایڈہاک بنیادوں پر 2 ماہ کیلئے کی جا سکتی ہے لیکن 14 ماہ سے خدا بخش علی عہدے پر براجمان ہیں۔ ذرائع کے مطابق ای ڈی بی میں مستقل سی ای او اور بورڈ نہ ہونے کے باعث ادارے کو مسائل کا سامنا ہے ۔
ایک سال سے زائد عرصے سے قائم مقام سی ای او کی تعیناتی رولز کی خلاف ورزی ہے ۔ ادارے کو موٹر وہیکل ایکٹ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے جس کیلئے مستقل سی ای او اور بورڈ ہونا ضروری ہے ۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر متعلقہ ادارے کے افسران نے وزیراعظم کو نوٹس لینے کی درخواست کی ہے ۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹیکس چھوٹ ختم ہونے کے باعث مقامی سطح پر مینوفیکچرنگ متاثر ہونے کا خدشہ ہے جس سے سرمایہ کاری کو نقصان ہو گا۔ ادارے میں مستقل سی ای او کی تعیناتی کیلئے پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں کی جانب سے بھی ہدایات پر تاحال عملدرآمد نہیں ہو سکا۔ ای وی بائیکس سکیم کے خدوخال کے مطابق 1 لاکھ 16 ہزار الیکٹرک بائیکس دو برس کیلئے قسطوں پر دی جائیں گی جس کیلئے اہلیت کا معیار 18 سے 65 سال عمر ہو گا۔ حکومت فی الیکٹرک بائیک اور رکشہ پر 50 ہزار روپے سبسڈی دے گی۔ الیکٹرک بائیک کی قیمت اڑھائی لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے ۔ذرائع کے مطابق ای وی بائیکس کیلئے درآمدی پارٹس پر کسٹمز ڈیوٹی بڑھنے سے الیکٹرک وہیکلز کا ہدف حاصل کرنا بھی مشکل ہو گا۔ دستاویز میں انکشاف ہوا کہ گزشتہ ای وی پالیسی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔