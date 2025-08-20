کراچی بارش میں ڈوب گیا:سڑکیں دریا بن گئیں،پانی گھروں میں داخل دیواریں گرنے ،کرنٹ لگنے سے11جاں بحق بجلی بند،ٹریفک معطل ،پروازیں منسوخ
کراچی (دنیا نیوز، نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں طوفانی بارش، شاہراہِ فیصل سمیت شہر کی کئی سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوب گئیں، نظامِ زندگی درہم برہم ہوگیا۔ کے الیکٹرک کے 470 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل رہی اور شہر کا 40 فیصد حصہ بجلی سے محروم ہوگیا۔ فلائٹ آپریشن بھی معطل کردیا گیا۔
شہر میں رین ایمرجنسی نافذ، دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں 4 بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق ہوگئے ۔ وزیراعلیٰ سندھ نے مون سون بارشوں کے دوران متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا، کراچی میں آج مزید تیز بارش کا امکان ہے ، اس لئے صوبائی حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کردیا۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کراچی میں موسلا دھار بارش ہوئی اور 12 گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر 245 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کورنگی میں 207، گلشنِ رومی 203، گلشنِ حدید 200، ملیر سعود آباد 182 اور جناح ایونیو میں 172 ملی میٹر بارش ہوئی جس کے باعث شہر میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوگئی، نظامِ زندگی بری طرح متاثر ہوگیا اور کئی نشیبی علاقے زیرِ آب آگئے ۔ سیکڑوں افراد سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے باعث گھروں تک بروقت نہ پہنچ سکے اور بدترین ٹریفک جام ہوگیا۔ قائد آباد، لانڈھی، ملیر اور دیگر علاقوں کے گھروں میں پانی داخل ہوگیا۔ بارش کے دوران سندھ ہائیکورٹ کی چھتیں بھی ٹپکنے لگیں جبکہ سندھ سیکرٹریٹ میں پارکنگ شیڈ گر گیا۔ لیاقت آباد میں بارش کے پانی میں کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔شہر میں صدر، ایمپریس مارکیٹ، طارق روڈ، حیدری مارکیٹ، لیاقت آباد، پاپوش نگر اور کلفٹن سمیت دیگر بازار بند کر دیئے گئے ۔
اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے 11 میں مکان کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 8 سالہ عبداللہ جاں بحق ہوگیا۔ گلستانِ جوہر بلاک 12 میں جھونپڑیوں سے ملحقہ گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہوگئے ۔ نارتھ کراچی میں گھر سے باہر کرنٹ لگنے سے 2 افراد، شاہ فیصل کالونی میں بھی 2 افراد، ڈیفنس فیز سیون میں سگنل کے قریب کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا جبکہ ملیر 15 میں بارش کے باعث پٹرول پمپ پر شارٹ سرکٹ سے کرنٹ لگنے پر ایک شخص جھلس کر جاں بحق ہوگیا۔ادھر بارش سے گلشنِ اقبال، گلستانِ جوہر، ملیر سمیت دیگر علاقوں میں 470 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی بند ہوگئی۔ بلدیہ، بن قاسم، کورنگی، اورنگی، سرجانی، ایف بی ایریا، لیاقت آباد، شاہ فیصل، گلبہار، گولیمار، نصرت بھٹو کالونی، پی ای سی ایچ ایس، نارتھ کراچی اور یوسف گوٹھ سمیت شہر کا 40 فیصد حصہ بجلی سے محروم ہوگیا۔ ترجمان کے ای کے مطابق اس وقت کراچی کو 2100 میں سے 1770 سے زائد فیڈرز سے بلاتعطل بجلی کی فراہمی جاری ہے ۔ ماہرینِ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ دنوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے ۔
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مون سون بارشوں کے دوران متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا جبکہ انہوں نے کراچی میں آج عام تعطیل کا بھی اعلان کردیا۔ وزیراعلیٰ کے میڈیا کنسلٹنٹ کے مطابق سید مراد علی شاہ نے اپنی زیرِ صدارت کراچی کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس میں عام تعطیل کا اعلان کرتے ہوئے عوام کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ مزید بارش کا امکان ہے ، عام تعطیل اس لئے کی ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔دوسری طرف موسم کی خرابی اور تیز بارش کے باعث جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ہوگیا اور کراچی سے لاہور، اسلام آباد جانے والی 8 پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ ملکی و غیر ملکی 20 پروازیں تاخیر کا شکار ہوگئیں۔ بارش کے باعث مختلف نجی اور سرکاری تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ شہر میں 2 گھنٹوں کے دوران 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہوچکی، اگر 40 ملی میٹر سے زائد بارش ہوتی ہے تو صورتحال خراب ہوتی ہے ۔ تنقید کرنا لوگوں کا حق ہے لیکن حقائق بھی جان لینے چاہئیں۔ حکومت نے کراچی میں آج (بدھ) کو سکول بند رکھنے کا اعلان کردیا۔ علاوہ ازیں میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی ہدایت پر شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے ۔
اسلام آباد، لاہور، اوکاڑہ (سٹاف رپورٹر، دنیا نیوز، نیوز ایجنسیاں، خبر نگار) خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ سے بونیر سمیت دیگر اضلاع میں ہونے والی تباہی کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جاری ہے ، صوابی میں جاں بحق افراد کی تعداد 26 ہوگئی جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں 9 میڈیکل کیمپس میں اب تک 6 ہزار 304 شہریوں کا علاج کیا جاچکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور چیئرمین این ڈی ایم اے کے مطابق 25 ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ادھر پنجاب کے بھی مختلف شہروں میں آج شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا، دریائے راوی میں نچلے درجے کا سیلاب، آئندہ 24 گھنٹے اہم قرار، گاؤشالہ، مالی پورہ اور سگیاں پل کے اطراف کے علاقے خالی کروا لئے گئے ۔تفصیلات کے مطابق نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے ) نے بارشوں اور سیلاب سے نقصانات کی تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق 26 جون سے 19 اگست تک 707 افراد جاں بحق اور 967 زخمی ہوئے ۔ خیبر پختونخوا میں 427 افراد، پنجاب 165، سندھ 29، بلوچستان 22، گلگت بلتستان 34، آزاد کشمیر 22 جبکہ اسلام آباد میں 8 افراد جاں بحق ہوئے ۔
اس دوران 2 ہزار 938 مکانات کو نقصان پہنچا، ایک ہزار 108 مویشی سیلابی ریلوں کی نذر ہوئے ۔علاوہ ازیں خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے 200 سے زائد ٹیلی کام ٹاورز متاثر ہوئے جن میں سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے 85 فیصد ٹاورز 48 گھنٹوں میں بحال کر دیئے جبکہ بونیر، سوات، شانگلہ، مانسہرہ سمیت دیگر علاقوں میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کیلئے پانچویں روز بھی سرچ آپریشن جاری رہا۔ صوابی میں مزید 6 افراد کی لاشیں ملنے کے بعد اموات کی تعداد 26 ہوگئی۔ادھر اسلام آباد میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء تارڑ اور چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے سیلابی صورتحال پر بریفنگ میں بتایا ہے کہ حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ جیسے ہی خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا تو جنرل عاصم منیر نے فوری امدادی سرگرمیاں شروع کرنے کی ہدایات جاری کر دی تھیں، پاک فوج کے 8 یونٹس متاثرہ علاقوں میں فعال ہیں، پاک فوج کی انجینئرنگ بریگیڈز، بٹالین اور میڈیکل یونٹس خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں شریک ہیں۔ 9 میڈیکل کیمپس میں اب تک 6 ہزار 304 شہریوں کا علاج کیا جاچکا۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید بتایا کہ متاثرین کیلئے پاک فوج کے ایک دن کا راشن مختص کیا گیا، دور دراز علاقوں میں خوراک، امداد اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کو ممکن بنایا جارہا ہے ۔
بونیر، شانگلہ میں میڈیکل یونٹس فعال ہیں، زخمیوں کو علاج فراہم کیا جارہا ہے ۔ احمد شریف چودھری نے بتایا کہ متعدد پلوں کی تعمیر کی گئی، سڑکیں کھولی گئیں، کے پی میں 90 سڑکیں تباہ ہوئیں، 9 سڑکوں کو مکمل بحال کر دیا گیا، شاہراہ قراقرم 8 مقامات سے بلاک تھی، جسے بحال کر دیا گیا۔وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے بتایا کہ اربن فلڈنگ کے باعث انسانی جانوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچا، وزیراعظم کی ہدایت پر ریلیف سرگرمیوں کو تیز کر دیا گیا ہے اور اب تک 25 ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ شانگلہ، باجوڑ اور سوات سمیت خیبر پختونخوا میں بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا تاہم 70 فیصد بحال کر دیا گیا، مزید بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔ این ڈی ایم اے ، پاک فوج اور وفاقی و صوبائی حکومتیں مل کر ایک بہتر حکمت عملی کے تحت صورتحال سے نمٹ رہی ہیں۔لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بتایا کہ شمالی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 670 اموات اور ایک ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے ، 17 اگست سے اب تک 25 ہزار متاثرین کو بچایا گیا اور انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔
انہوں نے خبردار کیا کہ 23 اگست تک بارشوں کا نیا اور تیز سپیل متوقع ہے ، جس کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل ہیں۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کیلئے مکمل سروے کے بعد رپورٹ حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ سیلاب میں بہہ جانے والے افراد کی تلاش کا عمل جاری ہے ، لاپتا کچھ افراد کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ سے زیادہ تباہی ہوئی، شمالی علاقہ جات اور کے پی میں انفرا اسٹرکچر کو نقصان پہنچا، 22 یا 23 اگست تک سڑکوں کی مکمل بحالی کا عمل مکمل کرلیا جائے گا، ادویات اور راشن کی سپلائی کو یقینی بنایا جارہا ہے ۔دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں کشمیر، گلگت بلتستان، مری اور گلیات میں شدید بارش جبکہ کوئٹہ، قلات، لاہور، اٹک، راولپنڈی، پشاور، تھرپارکر اور ٹھٹھہ کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے ۔ این ڈی ایم اے کے مطابق پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا، ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے ۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ، دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے ، جہاں پانی کا بہاؤ 53 ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ نارنگ منڈی میں دریائے راوی بپھر گیا، جس سے پسیانوالہ، لونگ والا، جنڈیالہ، کلساں، چاند بریار وغیرہ سرحدی دیہات میں سینکڑوں ایکڑ رقبہ زیرِ آب آ گیا۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے بی آربی سمیت دیگر نہروں میں بھی طغیانی پائی جا رہی ہے ۔
شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 36 ہزار کیوسک اور صورتحال معمول کے مطابق ہے تاہم آئندہ 24 گھنٹوں میں درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے ۔ ممکنہ خطرے کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ، ریسکیو، سول ڈیفنس اور محکمہ صحت پوری طرح الرٹ ہیں۔دریا کے پاٹ میں آباد خانہ بدوش خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا اور ریسکیو 1122 نے دریا کنارے ایمرجنسی کیمپ قائم کر دیا جس میں لائف جیکٹس، کشتیاں، لائف لائنز، 12 ارکان پر مشتمل الرٹ ٹیم موجود ہے ۔ادھر اوکاڑہ میں دریائے ستلج میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال پر ریسکیو اینڈ فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے ۔ ریسکیو ٹیموں نے اٹاری، پوران، باقر کیمہار، ہیڈ سیلمانکی، درازکے اور مہلو شیخوکا سمیت دیگر مقامات پر ریسکیو اینڈ فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیئے اور درازکے اور اٹاری کے مقام سے سیلاب میں پھنسے 165 سے زائد افراد کو سازوسامان سمیت متاثرہ علاقوں سے ریسکیو کیا جاچکا۔ قصور میں دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب کی وجہ سے کئی علاقوں کے زمینی راستے منقطع ہوگئے اور متاثرہ دیہات میں بچوں کو سکول پہنچانے کیلئے ریسکیو 1122 نے بوٹ سروس شروع کر دی۔ اٹھارہ ہزاری میں ہیڈ تریموں کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی جس سے کامرہ، منڈے سید، کھرل، کوٹلی باقر شاہ، عمرانہ جنوبی اور بستی لنگاہ کے علاقے خطرے میں پڑ گئے ۔