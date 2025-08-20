جاپانی کمپنیاں پنجاب میں مصنوعات تیار،اسمبل کریں،آئی ٹی پارکس بنائیں:مریم نواز
لاہور(دنیا نیوز،خبر ایجنسیاں) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف نے بیرونی تجارت کے جاپانی ادارے (جیٹرو) کے صدرنوری ہیکواشیگورو سے ملاقات کی۔ نوری ہیکو نے وزیراعلیٰ کے دورہ جاپان کا خیرمقدم کیا۔
مریم نواز (نے جاپان کے سرمایہ کاروں کو پنجاب کے سپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری اور پنجاب کے نجی اور سرکاری شعبے کے ساتھ جیٹرو کو مشترکہ منصوبوں کے آغازکی دعوت دی ۔مریم نواز نے کہا جاپانی سرمایہ کار اور کمپنیاں پنجاب میں مصنوعات تیار اور اسمبل کریں جبکہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں آئی ٹی پارکس بنائیں۔انہوں نے کہا ٹیکس فری سپیشل اکنامک زونز میں زمین مفت فراہم کرنے کی سہولت دے رہے ہیں،وہاں سرمایہ کاری کریں۔ ملاقات میں لیبر کی تربیت اور جاپان میں کمپنیوں کی ضرورت کے مطابق تربیت یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت کی فراہمی پرتبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی تجارت کا حجم بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیاگیا۔ وزیراعلیٰ نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے شاندار مواقع کے بارے میں جاپان ایکسٹرنل ٹریڈ آرگنائزیشن (جیٹرو)کے سربراہ کو آگاہ کیا اور دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے درمیان رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زوردیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب مڈل ایسٹ اور افریقہ کے لئے مینوفیکچرنگ کا مرکز بن سکتا ہے ۔ پنجاب ایک بڑی مارکیٹ ہے جس سے جاپانی سرمایہ کار فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چاہتے ہیں جاپانی کمپنیاں پنجاب میں نوجوانوں کو ہنرمند بنانے میں ساتھ دیں۔ وزیراعلیٰ نے کہا نواز شریف آئی ٹی پارک میں زیر تعمیر ٹوئن ٹاورکا پراجیکٹ بہت جلدمکمل ہوجائے گا۔ آئی ٹی بزنس کے لئے دنیا کے معروف ادارے رابطہ کررہے ہیں۔ پنجاب کو جاپان کی طرز پر ٹیکنالوجی کی بلندیوں پر لیجانا چاہتے ہیں۔ وزیراعلیٰ نے کہا پنجاب جاپان کے لئے عمدہ باسمتی رائس کی برآمدکا حجم بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے ۔ پنجاب میں 20 آپریشنل سپیشل اکنامک زون غیر ملکی سرمایہ کاری کے لئے دستیاب ہیں۔
وزیراعلیٰ مریم نواز نے ٹوکیو میں ہنڈا کمپنی کے ہیڈ کوارٹر زکا دورہ کیا اور ایگزیکٹو وائس پریذیڈنٹ نوریا کایہارا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حکومت پنجاب اور ہنڈا کمپنی کے درمیان سٹریٹجک تعاون بڑھانے ، الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی پیداوار اور اسمبلنگ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔مریم نواز نے کہا پنجاب میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے کلچر کے فروغ کے لئے ہنڈا کے تعاون کو سراہاجائے گا۔ پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ بننے کا پوٹینشل ہے ،وہ سکلڈ لیبر کے ساتھ الیکٹرک گاڑیوں کی اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ کے لئے آئیڈیل مقام ہے ۔سٹیٹ آف دی آرٹ وہیکل ٹیسٹنگ لیب کے لئے ہنڈا کمپنی کے اشتراک کا خیر مقدم کریں گے ۔وزیراعلیٰ نے بتایا لاہور اور راولپنڈی کے درمیان ہائی سپیڈٹرین کے ذریعے نئے دور کا آغاز کریں گے ۔راولپنڈی سے مری کے لئے ٹورسٹ گلاس ٹرین پراجیکٹ سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ وزیراعلیٰ نے جاپان کے متعدی علاج کے عالمی شہرت یافتہ ہسپتال نیشنل سنٹرفار گلوبل ہیلتھ کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر جاپان میں رائج صحت و علاج اور ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم کوپنجاب میں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جدید ہائی ٹیک جاپانی مشینری، آلات اور طریقہ علاج پنجاب کے سرکاری صحت کے نظام میں رائج ہوگا۔ نوازشریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کو بھی جاپان میں رائج صحت کے نظام کی طرز پر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز جاپان کی طرح ہیلتھ انشورنس کا طریقہ رائج کریں گی۔وزیراعلیٰ اور وفد کو ذیابیطس، جگر اور متعدی امراض کے جاپانی طریقہ علاج کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں ذیابیطس، جگر اور متعدی امراض کے علاج کے لئے جاپانی تحقیق سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔
وزیراعلیٰ مریم نواز نے جاپان کے دورے میں انتہائی مصروف ترین دن گزارا۔ وزیراعلیٰ نے صبح آٹھ بجے اپنے دورے کی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور رات بارہ بجے تک مختلف جاپانی حکام کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور پر گفتگو میں مصروف رہیں۔انسانی ہمدردی کے عالمی دن پراپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا دنیا بھر کے انسانیت کے خدمت گاروں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ انسانیت عظیم نسبت ہے جو تمام رشتوں سے بلند اور ہر سرحد سے بے نیاز ہے ۔دریں اثناء وزیراعلیٰ مریم نواز نے جاپان کے بین الاقوامی امور کے سینئر نائب وزیر ماٹسویوٹاکی ہیکوسے بھی اہم ملاقات کی ، پنجاب میں ٹرانسپورٹ، زراعت، صنعت، ماحولیات، صحت عامہ، آئی ٹی کے شعبوں میں جاپانی ٹیکنالوجی لانے پر مذاکرات ہوئے ۔ وزیراعلیٰ نے جاپان کو ہائیڈروجن اور ہائبرڈ کاروں کی پنجاب میں تیاری اور اسمبلنگ کی دعوت دے دی۔ مریم نواز نے کہا جاپانی ساختہ ٹریکٹرز، سوپرسیڈرز، تھریشرز،جدید زرعی ٹیکنالوجی اور مشینری کسانوں کو دینا چاہتے ہیں۔جاپانی کمپنیاں پنجاب کے خصوصی اقتصادی زونز میں مینوفیکچرنگ اور سپلائی چین میں شرکت کریں۔نائب وزیر نے پنجاب حکومت کے جاپان سے تعاون بڑھانے کے جذبے کو سراہا۔