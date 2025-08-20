عمران خان سے وکیل کی ملاقات بہنوں کو رو ک دیا گیا، علیمہ کا دھرنا
راولپنڈی (خبر نگار )بانی پی ٹی آئی عمران خان سے وکیل علی بخاری کی ملاقات کروا دی گئی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علی بخاری نے کہا کہ بانی قید تنہائی میں ہونے کے باوجود پہلے دن کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات کے حوالے سے بانی کا پیغام سلمان اکرم راجہ کو پہنچا دیا ۔
وکیل علی بخاری کا مزید کہنا تھا کہ6 لوگوں کے نام ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے لیکن صرف مجھے ملنے دیا گیا، بانی کی بہنوں کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بانی کو ٹی وی، اخبار کی سہولت بھی بند ہے ۔ بانی پی ٹی آئی نے آج مجھ سے گرفتار ورکرز کے حوالے سے دریافت کیا ہے ؟ ان کی بیوی سے ملاقات بھی نہیں کروائی جارہی،بانی پی ٹی آئی نے کہا انصاف کا سورج طلوع ہو گا، ووٹرز کو پیغام دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ۔اڈیالہ جیل کے قریب ناکہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا ہے کہ ظلم کا نظام اب ختم ہونا چا ہئے یہ مزید نہیں چل سکتا۔ جن لوگوں نے عمارتیں جلائیں ان کو سزا ملنی چاہئے ، ہم کس بات کی معافی مانگیں؟ ۔ بانی نے کہا جنہوں نے فوٹیج چرائی ہے انہوں نے ہی ان عمارتوں کو جلایا ہے ۔ان کو تو بانی پی ٹی آئی سے معافی مانگنی چا ہئے ۔ علیمہ خان نے کارکنوں سمیت فیکٹری ناکے پر رات گیارہ بجے تک دھرنا دیا ۔ علیمہ خان نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کیا ۔
ملاقات کرانے کے لئے کردار ادا کرنے کا کہا رات گئے اے ایس پی زینب ایوب کی جانب سے ملاقات کرانے کی یقین دہانی پر بہنوں نے دھرنا ختم کیا کہا کہآخری بار جا رہے ہیں کل اگر ملاقات نہ ہو کرائی گئی تو یہاں سے اٹھیں گے نہیں اگر گرفتار کیا گیا تو جیل چلے جائیں گے ، حراست میں لئے گئے کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ۔پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ پارٹی رہنماؤں کیخلاف چھ سات عدالتوں کے فیصلے سلیمانی ٹوپی پہنے دو پولیس اہلکاروں کی گواہی پر کھڑے ہیں۔ بانی کو چار ہفتوں سے قید تنہائی میں رکھا گیا ، اسلام آباد ہائیکورٹ کے حکم کو بھی نہیں مانا جا رہا ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ملزم بنانا سازش میں اضافہ ہے ، شفاف تحقیقات کرائی جائیں، گواہی دینے والے پولیس اہلکار کہتے ہیں سلیمانی ٹوپی پہن کر زمان پارک میں داخل ہوئے تھے ۔ بانی نے پیغام دیا تھا کہ خالی نشستوں پر الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے ، ہمارے لئے بانی پی ٹی آئی کا حکم حرفِ آخر ہے ۔اڈیالہ جیل ناکے کے قریب میڈیا سے گفتگو میں سینئر سیاست دان جاوید ہاشمی نے کہاہے کہ میں نے بھی اڈیالہ جیل میں زندگی گزاری لیکن جس طرح بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل کاٹی ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جو پابندیاں آج ہیں یہ بادشاہت کے زمانے میں ہوتی تھیں۔