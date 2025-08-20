تاریخ رقم،پاکستان سٹاک ایکسچینج میں1لاکھ50ہزار پوائنٹس کی حد عبور،سرمایہ کاروں،تاجروں کا اعتماد بحال ہو چکا:وزیراعظم
کراچی،اسلام آباد (دنیا نیوز،نامہ نگار)پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی، 100 انڈیکس ایک لاکھ 50 ہزار پوائنٹس بھی عبور کر گیا۔وزیراعظم شہباز شریف نے کہا سرمایہ کاروں ،تاجر وں کا معیشت پراعتماد بحال ہوگیا۔
کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھنے میں آئی، جس کے ساتھ سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس پہلی بار ایک لاکھ 50 ہزار پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ٹریڈنگ کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 2000 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ ہنڈرڈ انڈیکس ایک لاکھ 50 ہزار 323 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، تاہم کاروباری روز کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس ایک لاکھ 49 ہزار 770 پوائنٹس پر بند ہوا۔ خریداری میں نمایاں دلچسپی آٹوموبائل اسمبلرز، کمرشل بینکنگ، سیمنٹ اور فارماسیوٹیکل سیکٹرز میں دیکھی گئی، جبکہ بڑی کمپنیوں جیسے ڈی جی خان سیمنٹ، ایچ بی ایل، ایم سی بی، میزان بینک اور یو بی ایل کے شیئرز مثبت زون میں ٹریڈ ہوئے ۔ماہرین کے مطابق یہ تیزی حکومت کی متوقع گردشی قرضے سے متعلق اصلاحات کی مہم کی خبروں کے باعث ہے ، جس سے سرمایہ کاروں کو امید ہے کہ توانائی کے شعبے میں لیکویڈیٹی کے مسائل میں کمی آئے گی، یہ مسئلہ طویل عرصے سے ملکی معیشت کیلئے بڑا چیلنج رہا ہے ۔
واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس 1704 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ ایک لاکھ 48 ہزار 196 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہنڈرڈ انڈیکس 1 لاکھ 50 ہزارپوائنٹس کی تاریخی سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہارکیا اور کاروباری برادری کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہاکہ اللہ کے فضل و کرم سے معیشت کی بہتری کی بدولت سرمایہ کاروں اور تاجر برادری کا اعتماد بحال ہوا۔ ملک ترقی کی جانب گامزن ہے ، مگر مزید محنت درکار ہے ۔معاشی ٹیم نے شب و روز محنت سے معیشت کو مشکلات سے نکالا۔سرمایہ کاروں و تاجر برادری نے مشکل وقت میں بھی پاکستان میں معاشی سرگرمیاں جاری رکھیں، جو قابل تحسین ہے ،ملک میں کاروبار کی ترقی و سرمایہ کاری میں اضافے سے روزگار کے مواقع پیدا ہونگے ۔