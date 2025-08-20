سینیٹ:انسداد دہشتگردی بل منظور،پی ٹی آئی کا واک آؤٹ:بغیر وجہ3ماہ تک قید کا اختیار دیدیا گیا اپوزیشن،دہشتگردی کیخلاف اداروں کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں:وزیر قانون
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے ،نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک)تین ماہ حراست میں رکھنے کا انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی کے بعد سینیٹ سے بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، جبکہ جے یوآئی (ف) کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی جانب سے تجویز کردہ ترامیم مسترد کردی گئیں، بل کی منظوری کے بعد پی ٹی آئی ارکان ہاؤس سے احتجاجاً واک آؤٹ کرگئے ۔
اپوزیشن ارکان نے کہا بغیر وجہ 3 ماہ تک قید کا اختیار دیدیا گیا ہے ،وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا دہشتگردی کیخلاف اداروں کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں ۔دوران اجلاس وفاقی وزیر قانون نے اپنی ایک ماہ اور سینیٹ ارکان نے اپنی پانچ دن کی تنخواہ سیلاب متاثرین کیلئے عطیہ کرنے کا اعلان کیا۔ ایوان نے پٹرولیم ایکٹ 1934 میں مزید ترمیم کا بل بھی متفقہ طور پر منظور کرلیا جسے وزیرِ پٹرولیم علی پرویز ملک نے پیش کیا۔سی ڈی اے ترمیمی آرڈیننس 2025 اور نیشنل فوڈ سیفٹی اتھارٹی آرڈیننس 2025 کی میعاد میں 120 روز کی توسیع کی قرا ردادیں بھی منظور کر لی گئیں ۔سینیٹ کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین سیدال ناصر کی زیرِ صدارت ہوا جس میں وزیرِ مملکت داخلہ طلال چودھری نے انسداد دہشتگردی ترمیمی بل 2025 پیش کیا، اپوزیشن ارکان نے بل کو آئین اور بنیادی حقوق کے منافی قرار دیا، کامران مرتضیٰ نے بل پر ترامیم پیش کیں اور اسے اسلامی نظریاتی کونسل بھجوانے کی تحریک دی۔سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ترامیم مسترد کر دی۔
گئیں جس پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔بل کے مطابق مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کو ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حفاظتی حراست میں رکھنے کا اختیار حاصل ہوگا جبکہ زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی اور یہ قانون آئندہ 3 سال تک نافذ العمل رہے گا۔بل کے مطابق سیکشن 11 فور ای کی ذیلی شق ایک میں ترمیم کر دی گئی، ترمیم کے تحت مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے بڑھائی جا سکے گی، زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی۔متعلقہ تحقیقاتی ٹیم ایس پی رینک کے پولیس آفیسر، خفیہ ایجنسیوں، سول فورسز ، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں پر مشتمل ہوگی۔کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اگر ہم ترمیم کی مخالفت کررہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دہشتگردوں کے حامی ہیں، اس بل کو کمیٹی میں بھجواتے تو قیامت نہ آجاتی، یہ ترمیم آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے ۔
پاکستان تحریکِ انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے مخالفت میں کہا کہ یہ بل اسلامی تعلیمات اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے ،اس ترمیم سے ایس ایچ او کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو بھی 3 ماہ تک قید کر لیں گے ، گرفتار شخص کو 3 ماہ تک عدالت تک رسائی بھی روک دی گئی ہے ، جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں دہشتگردی بڑھے گی، بل کو صرف دہشتگردی کی تعریف تک محدود ہونا چاہئے ،جلد بازی میں یہ قانون سازی نہ کی جائے کیونکہ اس کا سیاسی مخالفین اور اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ اس طرح کے قوانین 200 سال پہلے انگریز دور میں متعارف کرائے گئے تھے ، ایسے متنازعہ قانون کو بحث اور کمیٹی میں بھیجے بغیر منظور نہیں کرایا جاسکتا۔وزیرِ قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ملک دہشتگردی کی آگ میں جل رہا ہے اور نوجوانوں کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ، اپنے بیٹوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر لڑنے نہیں بھیج سکتے ۔اسی پارلیمان نے قانون سازی کرکے دہشتگردی کے خلاف اپنے اداروں کو طاقتور بنانا ہے ، یہ قانون پہلی بار سانحہ اے پی ایس پشاور کے بعد آیا تھا، یہ قانون کامیابی سے عدالتی سکروٹنی سے گزر چکا ہے ۔ اس قانون میں ماضی میں بھی کئی ترامیم کی جا چکی ہیں اور سیکشن 4 کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوج طلب کرنے کا اختیار حاصل ہے ، سب آرٹیکل ون کے تحت ملزم کو وکیل کرنے کا حق بھی حاصل ہوگا۔
اس قانون کومزید بہتر بنانے کے لیے ترامیم شامل کی گئیں، اگر خیبر پختونخوا میں یہ استعمال ہونا ہے تو ادھر کی صوبائی حکومت اس کی اجازت دے گی، اگر آپ ملک کے لیے خطرہ ہیں تو آپ کو 90 روز کے لیے حفاظتی تحویل میں لیا جائے گا، اگر آپ کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تو رہا کر دیا جائے گا، اس قانون کے تحت کسی کو لاپتہ یا غائب نہیں کرنا۔سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ جو بریفنگ وفاقی وزیر قانون نے یہاں دی، میڈیا کو دی جاتی تو بہت سے سوالات ختم ہو جاتے ، جب میں شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑی میں دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے ، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ملک میں دہشت گردی بڑھے ، ملک میں دہشت گردی ہو تو کبھی فوج یا کبھی حکومت کو الزام دیا جاتا ہے ، اس بل میں ترمیم سے یہ نہیں ہو گا کہ پکڑے جانے والے کو اپنا جرم بھی پتا نہ ہو، قانون سازی کی راہ میں اس لیے روڑے نہ اٹکائیں کہ یہ حکومت پیش کر رہی ہے ، بل میں تعاون کریں، ہمیں اس دہشت گردی کے طوفان کا راستہ قانون سازی کے ذریعے روکنا ہے ۔پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے کہا یہ بل ہمیں منظور کرنا ہوگا کیونکہ ہم دہشتگردی کے خلاف بڑے محاذ پر لڑ رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ انصاف آئین کے مطابق یقینی بنایا جائے ، روزانہ شہادتیں 400 سے زائد ہو رہی ہیں ، ہم نے تو اس بل کو لانے میں دیر کر دی، اگر اندر جانے کی بات ہے تو پیپلز پارٹی پہلے اندر جائے گی، انصاف ہو اور آئین کے مطابق ہو، پاکستان میں پراسیکیوشن کمزور ہے ، قومی اسمبلی میں اس بل کو ٹھیک سے نہیں سمجھایا گیا۔
ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جڑیں اکثر کمپرومائزز کی وجہ سے مضبوط ہوئیں، سیاسی کارکنوں کو بھی دہشت گرد کہہ کر غائب کیا گیا، ریاستِ پاکستان لاپتہ کا سلسلہ ختم کرے ، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے ساتھ نمٹنے کے لیے آپ کو ساری چیزیں چاہئیں۔بل پر بحث کے بعد ایوان نے انسداد دہشتگردی ترمیمی بل 2025 کو کثرتِ رائے سے منظور کر لیا۔سینیٹ میں مزید قانون سازی کے دوران پٹرولیم ایکٹ 1934 میں مزید ترمیم کا بل بھی متفقہ طور پر منظور کرلیا گیا جسے وزیرِ پٹرولیم علی پرویز ملک نے پیش کیا۔ایوان نے سی ڈی اے ترمیمی آرڈیننس 2025 اور نیشنل فوڈ سیفٹی اتھارٹی آرڈیننس 2025 کی میعاد میں 120 روز کی توسیع کی قراردادیں بھی منظور کیں۔چیئرمین سینیٹ نے اعلان کیا کہ ایوان کے ارکان نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے اپنی 5 روز کی تنخواہیں عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، وزیرِ قانون نے اپنی پوری ماہانہ تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کیا اور دیگر ارکان کو بھی اس کی ترغیب دی۔جے یو آئی کے سینیٹر دلاور خان اور سینیٹر احمد خان نے انسداد دہشتگردی ترمیمی بل کی حمایت کی جس پر وزیرِ قانون نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بعدازاں ایوان بالا کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لئے ملتوی کردیا گیا ۔