مانتے ہیں شہریوں کو تنگی ،ادارے بھی سوئے ہوئے نہیں ،سعید غنی
لاہور (دنیا نیوز)وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا کہ بارش یک دم بہت زیادہ ہوئی ، مشینری تو موجود ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک سپیل آیا اور ساتھ ہی دوسرا آ گیا۔
اگر وقت مل جاتا تو پہلے کا پانی نکال دیا جاتا ، تمام ادارے ہی کوشش کر رہے ہیں ، تمام عملہ سڑکوں پرہے ، رہنما بھی سڑکوں پر ہیں ، مکمل نگرانی کی جا رہی ہے ،سب مل کر کام کر رہے ہیں ، جماعت اسلامی کے لوگ بھی کام کرر ہے ہیں۔دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا مشکل یہ ہے کہ مہلت ہی نہیں ملی کہ پہلا پانی نکال دیا جا تا ،ایشو یہ ہے کہ کراچی میں ایسا سسٹم نہیں کہ ایک گھنٹہ میں چار گھنٹے والی بارش ہو جائے اور اسے مینج کر لیا جائے ،بارش اندازے سے زیادہ ہونے سے مشکل ہوئی ہے ،شہریوں کو تنگی ہے یہ تو مانتے ہیں لیکن ادارے سوئے ہوئے نہیں ہیں ، مسئلہ نالوں کی کپیسٹی کا ہے ،یہاں 40 کی کپیسٹی ہے 150 ملی میٹر یک دم پانی آئے گا تو وہ اوور فلو ہو گا ، وقت ملا تو پانی کی نکاسی ممکن ہو گی ، کئی برسوں سے نالوں کی صفائی مقررہ وقت پر کی جا رہی ہے ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا کہ پی پی پی کی 23 سال سے یہاں حکومت ہے ، صوبائی حکومت اختیارات نیچے منتقل نہیں کر ر ہی ، ہماری پوری ٹیم گرائونڈ پر موجود رہی ، مرکزی شاہراہوں پر گاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے ، ٹریفک کو چلایا جا رہا ہے ، ہاں اندرونی شاہراہوں پر کچھ پرابلم ضرور ہے ، 40 ماہ سے ان کے میئر انتظام سنبھالے ہوئے ہیں ، انہوں نے وقت سے پہلے کیا انتظام کیا ؟ اگر یہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کر دیں تو ہم جواب دہ ہیں ۔