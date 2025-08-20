کارکردگی دکھانیوالے افسر کو اہم پوسٹنگ ، ترقی ملے گی :حنیف عباسی
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیرِ صدارت اجلاس میں ریلوے کے شعبہ مکینیکل کو کارکردگی میں بہتری لانے کا ٹارگٹ سونپ دیا گیا۔
ایڈیشنل جنرل مینیجر مکینیکل کو جنرل سٹور کی مکمل انسپکشن کی ہدایت کر دی ۔ اجلاس میں وزیر ریلوے نے ٹرین حادثوں پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل سٹور کی مکمل انسپکشن کی جائے اور تھرڈ پارٹی سے تجزیہ کروا کے رپورٹ دس روز میں وزارت بھیجی جائے ۔حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ ریلوے میں رائٹ مین فار دی رائٹ جاب کا اصول چلے گا، صرف کارکردگی دکھانے والے افسر کو اہم پوسٹنگ اور ترقی دی جائے گی، کارکردگی دکھائیں، وگرنہ نتائج کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے ۔ادھر ریلوے کے گریڈ 17 اور 18 کے متعدد افسروں کے تقررو تبادلے کر دیئے گئے ، ضیاء الجبار کو ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی لینڈ سکھر ،عبدالرحمٰن کو ڈی این ٹو لاہور تعینات کردیا گیا۔
حاجی محمد ایکس ای این ہیڈکوارٹر آفس لاہور متین احمد خان کو اضافی چارج سے فارغ کردیا گیا ۔جہانزیب کو بطور ڈپٹی پراپرٹی اینڈ لینڈ ملتان بحال کردیا گیا۔غوث بخش سومرو کو بطور ڈی این ٹو سکھر ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔رانا جواد بن عبدالقیوم کی بطور ڈپٹی پراپرٹی اینڈ لینڈ راولپنڈی تعیناتی طیب ریاض کو اضافی چارج سے فارغ کردیا گیا ،محمد احمد قریشی کو ایکس ای این ٹریک ہیڈکوارٹرز لاہور تعینات کردیا گیا۔ عظمیٰ فہیم کو ڈپٹی پراپرٹی اینڈ لینڈ کراچی ٹرانسفر کے باوجود بطور سکھر جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ۔گریڈ 18 کے آفیسر خرم شہزاد کو ڈپٹی پراپرٹی اینڈ لینڈ سکھر لگادیا گیا،ریحان صابر کو بطور ڈی این ٹو ملتان تعینات کردیا گیا۔ حافظ عارفین بدر بطور ڈپٹی پراپرٹی لینڈ کراچی برقرار رہیں گے ۔