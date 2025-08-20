صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارکردگی دکھانیوالے افسر کو اہم پوسٹنگ ، ترقی ملے گی :حنیف عباسی

  • پاکستان
کارکردگی دکھانیوالے افسر کو اہم پوسٹنگ ، ترقی ملے گی :حنیف عباسی

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیرِ صدارت اجلاس میں ریلوے کے شعبہ مکینیکل کو کارکردگی میں بہتری لانے کا ٹارگٹ سونپ دیا گیا۔

ایڈیشنل جنرل مینیجر مکینیکل کو جنرل سٹور کی مکمل انسپکشن کی ہدایت کر دی ۔ اجلاس میں وزیر  ریلوے نے ٹرین حادثوں پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل سٹور کی مکمل انسپکشن کی جائے اور تھرڈ پارٹی سے تجزیہ کروا کے رپورٹ دس روز میں وزارت بھیجی جائے ۔حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ ریلوے میں رائٹ مین فار دی رائٹ جاب کا اصول چلے گا، صرف کارکردگی دکھانے  والے افسر کو اہم پوسٹنگ اور ترقی دی جائے گی، کارکردگی دکھائیں، وگرنہ نتائج کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے ۔ادھر ریلوے کے گریڈ 17 اور 18 کے متعدد افسروں کے تقررو تبادلے کر دیئے گئے ، ضیاء الجبار کو ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی لینڈ سکھر ،عبدالرحمٰن کو ڈی این ٹو لاہور تعینات کردیا گیا۔

حاجی محمد ایکس ای این ہیڈکوارٹر آفس لاہور متین احمد خان کو اضافی چارج سے فارغ کردیا گیا ۔جہانزیب کو بطور ڈپٹی پراپرٹی اینڈ لینڈ ملتان بحال کردیا گیا۔غوث بخش سومرو کو بطور ڈی این ٹو سکھر ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔رانا جواد بن عبدالقیوم کی بطور ڈپٹی پراپرٹی اینڈ لینڈ راولپنڈی تعیناتی طیب ریاض کو اضافی چارج سے فارغ کردیا گیا ،محمد احمد قریشی کو ایکس ای این ٹریک ہیڈکوارٹرز لاہور تعینات کردیا گیا۔ عظمیٰ فہیم کو ڈپٹی پراپرٹی اینڈ لینڈ کراچی ٹرانسفر کے باوجود بطور سکھر جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ۔گریڈ 18 کے آفیسر خرم شہزاد کو ڈپٹی پراپرٹی اینڈ لینڈ سکھر لگادیا گیا،ریحان صابر کو بطور ڈی این ٹو ملتان تعینات کردیا گیا۔ حافظ عارفین بدر بطور ڈپٹی پراپرٹی لینڈ کراچی برقرار رہیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak