توہین مذہب کیس:2سال سے قیدملزم کی ضمانت منظور
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس بابر ستار نے توہین مذہب کے مقدمہ میں پونے دو سال سے قید ملزم عاصم اللہ کی ضمانت منظور کرنے کاحکم سنادیا۔
دوران سماعت سے وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ 30 اکتوبر 2023 سے ہمارا بندہ گرفتار ہے ،ابھی تک انویسٹی گیشن مکمل نہیں ہو رہی،جسٹس بابر ستار نے استفسار کیاکہ دو سال سے بندہ قید ہے ابھی تک انویسٹی گیشن مکمل کیوں نہیں ہوئی؟ ایف آئی اے حکام نے بتایاکہ عاصم اللہ ایک واٹس ایپ گروپ میں ایڈ تھا جہاں سے ایسا مواد آتا ہے ،ہم نے سِم کو ٹریس کر کے 2023 میں عاصم اللہ کو گرفتار کیا،عدالت کے استفسار پر ایف آئی اے حکام نے بتایاکہ سم کس کے نام پر ہے ہم پتہ نہیں چلا سکے ،دلائل سننے کے بعد عدالت نے ضمانت منظور کر کے ملزم عاصم اللہ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔