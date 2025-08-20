دکانداروں کا بچے پر تشدد ، ورثا کے احتجاج پر چچا کو قتل کر دیا
کالا شاہ کاکو(نامہ نگار)بازار میں رکھے سامان سے کیچپ کا پیکٹ گرنے پر دکانداروں نے 9سالہ بچے کوتشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ورثاء کے احتجاج پر دکاندار نے فائرنگ کرکے بچے کے چچا کو موت کے گھاٹ اتاردیا جبکہ والد سمیت دو افراد شدید زخمی ہو گئے ۔
پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ۔ بتایا گیا ہے کہ 9سالہ بچہ سمیع اﷲسروس بازار پیراں منڈی سے گزر رہا تھا کہ دکاندار ملک کاشف کی طرف سے تجاوزات کے ذریعے بازار میں رکھے سامان سے کیچپ کا ایک پیکٹ نیچے گر گیا جس پر دکانداروں نے بچے کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔ بچہ کے منہ سے خون نکل آیا وہ روتا ہوا گھر پہنچا تو گھر میں موجود افراد نے دکان پر آکر وجہ پوچھی جس پر ان کی دکانداروں سے تلخ کلامی ہو گئی تو مسلح افرادنے تینوں بھائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جس سے شیخ عرفان، شیخ احتشام اور بچے کا والد شیخ غلام علی شدید زخمی ہو گئے جنہیں تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال مریدکے منتقل کیا گیا جہاں سے شدید زخمی حالت میں میو ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ جہاں شیخ عرفان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے ملزم ملک کاشف، ملک احمد کے خلاف مقدمہ درج کرکے ایک ملزم ملک کاشف عرف کاشی کو حراست میں لے لیا ۔ مقدمہ کے مدعی مقتول کے بڑے بھائی عبد الرؤف کے مطابق ملزموں نے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر الٹا ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی مگر پولیس نے جائے وقوعہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔