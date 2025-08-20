صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دکانداروں کا بچے پر تشدد ، ورثا کے احتجاج پر چچا کو قتل کر دیا

  • پاکستان
دکانداروں کا بچے پر تشدد ، ورثا کے احتجاج پر چچا کو قتل کر دیا

کالا شاہ کاکو(نامہ نگار)بازار میں رکھے سامان سے کیچپ کا پیکٹ گرنے پر دکانداروں نے 9سالہ بچے کوتشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ورثاء کے احتجاج پر دکاندار نے فائرنگ کرکے بچے کے چچا کو موت کے گھاٹ اتاردیا جبکہ والد سمیت دو افراد شدید زخمی ہو گئے ۔

 پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ۔ بتایا گیا ہے کہ 9سالہ بچہ سمیع اﷲسروس بازار پیراں منڈی سے گزر رہا تھا کہ دکاندار ملک کاشف کی طرف سے تجاوزات کے ذریعے بازار میں رکھے سامان سے کیچپ کا ایک پیکٹ نیچے گر گیا جس پر دکانداروں نے بچے کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔ بچہ کے منہ سے خون نکل آیا وہ روتا ہوا گھر پہنچا تو گھر میں موجود افراد نے دکان پر آکر وجہ پوچھی  جس پر ان کی دکانداروں سے تلخ کلامی ہو گئی تو مسلح افرادنے تینوں بھائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جس سے شیخ عرفان، شیخ احتشام اور بچے کا والد شیخ غلام علی شدید زخمی ہو گئے جنہیں تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال مریدکے منتقل کیا گیا جہاں سے شدید زخمی حالت میں میو ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ جہاں شیخ عرفان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے ملزم ملک کاشف، ملک احمد کے خلاف مقدمہ درج کرکے ایک ملزم ملک کاشف عرف کاشی کو حراست میں لے لیا ۔ مقدمہ کے مدعی مقتول کے بڑے بھائی عبد الرؤف کے مطابق ملزموں نے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر الٹا ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی مگر پولیس نے جائے وقوعہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹرانس جینڈرز کی حب الوطنی کا نامناسب انداز بے ہودگی:زرنش خان

ڈراموں میں غیر حقیقی خواب دکھائے جارہے :فضیلہ

ٹیلر سوئفٹ کی نئی البم صرف ایک گھنٹے میں فروخت

تعلیم پر توجہ،مکمل طور پر اداکاری چھوڑ چکی:مشعل خان

کراچی میں سیلاب، شوبز شخصیات کا حکومتی غفلت پر سخت ردعمل

خواتین میں حسد سے بھی طلاقیں ہو رہیں:حبا علی

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak