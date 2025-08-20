پی اے سی کا ان کیمرہ اجلاس وزارت دفاع کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ
اسلام آباد( نیوز ایجنسیاں ) پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں چیئرمین جنید اکبر خان کی زیر صدارت ہوا جس میں کمیٹی کے ارکان سمیت متعلقہ سرکاری اداروں کے افسران نے شرکت کی۔
اجلاس میں وزارت دفاع کے 2022.23 اور 2023.24 آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بجٹ 2025۔26 کے بجٹ میں فاٹا اور پاٹا پر عائد ٹیکسوں ٹیکسوں کے حوالے سے وزارت خزانہ اور ایف بی آر سے بریفنگ پی اے سی کے ایجنڈے پر مو جود تھی تاہم پی اے سی کے مکمل اجلاس کو ان کیمرہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور میڈیا نمائندوں کو اجلاس سے باہر نکال دیا گیا ۔