پختونخوا ڈوبا ہوا ہے ، جنازوں کو کاندھا دینے کیلئے جوان نہیں سینیٹر فلک ناز ایوان میں روپڑیں
اسلام آباد(آئی این پی) سینیٹر فلک نازچترالی سینیٹ اجلاس میں سیلاب متاثرین کی بات کرتے ہوئے جذباتی ہوگئیں، فلک ناز چترالی نے کہا کہ ہمارا پورا خیبرپختونخوا ڈوبا ہوا ہے لیکن حکومتی بینچ خالی ہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ۔
ہماری باتوں کا جواب دینے کے لیے ایک بھی وزیر موجود نہیں۔ ایک ایک گھر سے بائیس بائیس جنازے اٹھے ۔ خواتین میتوں کو غسل دینے کے لیے خواتین نہیں ۔ ایسے وقت میں سب ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ اے این پی کے ایمل ولی خان نے کہا کہ پاکستان آفات کا ڈھیر بن چکا ہے ، این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے مکمل طور پر ناکام ہوچکے ہیں۔ تین گھنٹے سے اجلاس چل رہا ہے لیکن کوئی وزیر ایوان میں موجود نہیں، کیا این ڈی ایم اے صرف وزیراعظم کو بریفنگ دینے کے لیے بنایا گیا ہے ؟ اگر ہم سیلاب سے نہیں بچ پاتے تو کلاوڈ برسٹ سے کیسے بچیں گے ؟ ۔