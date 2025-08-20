صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا ڈوبا ہوا ہے ، جنازوں کو کاندھا دینے کیلئے جوان نہیں سینیٹر فلک ناز ایوان میں روپڑیں

  • پاکستان
پختونخوا ڈوبا ہوا ہے ، جنازوں کو کاندھا دینے کیلئے جوان نہیں سینیٹر فلک ناز ایوان میں روپڑیں

اسلام آباد(آئی این پی) سینیٹر فلک نازچترالی سینیٹ اجلاس میں سیلاب متاثرین کی بات کرتے ہوئے جذباتی ہوگئیں، فلک ناز چترالی نے کہا کہ ہمارا پورا خیبرپختونخوا ڈوبا ہوا ہے لیکن حکومتی بینچ خالی ہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ۔

 ہماری باتوں کا جواب دینے کے لیے ایک بھی وزیر موجود نہیں۔ ایک ایک گھر سے بائیس بائیس جنازے اٹھے ۔ خواتین میتوں کو غسل دینے کے لیے خواتین نہیں ۔ ایسے وقت میں سب ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ اے این پی کے ایمل ولی خان نے کہا کہ پاکستان آفات کا ڈھیر بن چکا ہے ، این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے مکمل طور پر ناکام ہوچکے ہیں۔ تین گھنٹے سے اجلاس چل رہا ہے لیکن کوئی وزیر ایوان میں موجود نہیں، کیا این ڈی ایم اے صرف وزیراعظم کو بریفنگ دینے کے لیے بنایا گیا ہے ؟ اگر ہم سیلاب سے نہیں بچ پاتے تو کلاوڈ برسٹ سے کیسے بچیں گے ؟ ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 1لاکھ 51 ہزار کی بلندسطح بھی عبور

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1400روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 32ارب کے 34602سودے

شرح سود کو 6 فیصد سے کم کرنا وقت کا تقاضا ، گوہر اعجاز

سوئس ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے شیخوپورہ میں نیسلے کی فیکٹری کا دورہ

ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو فعال کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak