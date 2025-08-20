صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخواسے آزاد پی ٹی آئی حمایت یافتہ سینیٹرز کے پارٹی وابستگی سے محروم ہونے کا خدشہ

  • پاکستان
خیبر پختونخواسے آزاد پی ٹی آئی حمایت یافتہ سینیٹرز کے پارٹی وابستگی سے محروم ہونے کا خدشہ

اسلام آباد(دنیا نیوز )خیبرپختونخوا سے آزاد پی ٹی آئی حمایت یافتہ سینیٹرز کو پارٹی وابستگی سے محروم ہونے کا خدشہ ہے ۔

ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے آزاد سینیٹرز کے ڈیکلریشن پر مزید کارروائی روک دی،ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی انٹراپارٹی انتخابات پر لاہور ہائیکورٹ کا حکم امتناع ہے ،پی ٹی آئی کا بطور سیاسی جماعت اسٹیٹس کلیئر ہونے تک کوئی رکن پارلیمنٹ شمولیت اختیار نہیں کرسکتا،پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے حتمی فیصلے کے بعد ڈیکلریشن تسلیم کرنے کا فیصلہ ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak