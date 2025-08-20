خیبر پختونخواسے آزاد پی ٹی آئی حمایت یافتہ سینیٹرز کے پارٹی وابستگی سے محروم ہونے کا خدشہ
اسلام آباد(دنیا نیوز )خیبرپختونخوا سے آزاد پی ٹی آئی حمایت یافتہ سینیٹرز کو پارٹی وابستگی سے محروم ہونے کا خدشہ ہے ۔
ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے آزاد سینیٹرز کے ڈیکلریشن پر مزید کارروائی روک دی،ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی انٹراپارٹی انتخابات پر لاہور ہائیکورٹ کا حکم امتناع ہے ،پی ٹی آئی کا بطور سیاسی جماعت اسٹیٹس کلیئر ہونے تک کوئی رکن پارلیمنٹ شمولیت اختیار نہیں کرسکتا،پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے حتمی فیصلے کے بعد ڈیکلریشن تسلیم کرنے کا فیصلہ ہوگا۔