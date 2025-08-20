صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد جے شیر پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے پہلے ممبرتعینات

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وزیراعظم شہباز شریف نے نو قائم شدہ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے پہلے ممبر کی تقرری کی منظوری دے دی ،اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق وزیراعظم کی منظوری کے بعد محمد جے شیر کو پانچ سال کے کنٹریکٹ پر ممبر پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی تعینات کیا گیا ۔

