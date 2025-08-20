محمد جے شیر پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے پہلے ممبرتعینات
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وزیراعظم شہباز شریف نے نو قائم شدہ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے پہلے ممبر کی تقرری کی منظوری دے دی ،اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق وزیراعظم کی منظوری کے بعد محمد جے شیر کو پانچ سال کے کنٹریکٹ پر ممبر پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی تعینات کیا گیا ۔
وزیراعظم شہباز شریف نے نو قائم شدہ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے پہلے ممبر کی تقرری کی منظوری دے دی ،اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق وزیراعظم کی منظوری کے بعد محمد جے شیر کو پانچ سال کے کنٹریکٹ پر ممبر پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی تعینات کیا گیا ۔