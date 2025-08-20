اسلام آباد :چار برسوں میں 567 ریپ کیسز، 200 بچے شکار:سینیٹ وقفہ سوالات
اسلام آباد (لیڈی رپورٹر ) وزارت داخلہ نے سینیٹ کو آگاہ کیا کہ اسلام آباد میں 2021 سے جون 2025 کے درمیان جنسی زیادتی کے 567 کیسز درج ہوئے ، ان میں سے 200 بچے شامل تھے ۔
بچوں کے جنسی استحصال کے ان 200 واقعات میں 93 متاثرین مرد اور 108 خواتین تھیں۔ وزارت نے بتایا کہ 222 ملزمان کو گرفتار کیا گیا جن میں سے صرف 12 کو سزا سنائی گئی، 163 زیر سماعت ہیں، 15 کو بری کر دیا گیا اور 26 مفرور ہیں۔وزیر داخلہ محسن نقوی نے تحریری بیان میں کہا کہ یکم جنوری 2021 سے 20 جون 2025 تک ریپ کے 567 مقدمات درج ہوئے اور 625 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے 485 کیسز کے چالان ہوئے ، 80 ملزمان کو سزا سنائی گئی، 23 کو بری کیا گیا، 406 کیسز ابھی تک مجاز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور 29 کیسز زیر تفتیش ہیں۔وزارت کے مطابق اسلام آباد میں 2022 سے 2025 تک لاپتہ بچوں کے 266 کیسز بھی رجسٹر ہوئے جن میں 153 لڑکے اور 120 لڑکیاں شامل ہیں۔ ان مقدمات میں 135 ملزمان گرفتار ہوئے ، دو کو سزا سنائی گئی، 21 کو بری کر دیا گیا اور 103 ٹرائل کے منتظر ہیں۔ملک بھر کے 81 قومی و علاقائی اخبارات سے جمع اعداد و شمار کے مطابق سال 2024 میں چاروں صوبوں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے 3364 واقعات رپورٹ ہوئے ۔وزارت داخلہ نے سینیٹ میں تحریری جواب میں بتایا کہ گزشتہ 3 برسوں میں انسانی سمگلنگ پر ایف آئی اے کے اہلکاروں کے خلاف 21 مقدمات درج کیے گئے ،اسی عرصے میں ایف آئی اے کے 56 اہلکار گرفتار ہوئے ، اس وقت 16 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ 3 سال کے دوران انسانی سمگلروں سے ملی بھگت پر ایف آئی اے کے 51 ملازمین برطرف کیے گئے ۔ و زیر مملکت داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ صرف 2024میں ایف آئی اے کے 41 لوگوں کو انسانی سمگلنگ میں ملوث ہونے پر نوکری سے نکالاگیا، 63 لوگ مختلف مقدمات میں نامزد ہوئے ۔ نوکریوں سے نکالے جانیوالوں میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھی ہیں، ہم ان لوگوں کی لسٹ بھی دے دیں گے جو بری ہوئے ۔