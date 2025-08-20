جنوبی پنجاب، پوٹھوہار کے 14 اضلاع میں صاف پانی کا منصوبہ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )جنوبی پنجاب اور پوٹھوہار کے عوام کو کھارے اور آرسینک زدہ پانی سے نجات دلائی جائے گی۔پہلے مرحلے میں 14 اضلاع میں صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے ۔
منصوبے کے تحت واٹر فلٹریشن پلانٹس اور جدید مانیٹرنگ سسٹم نصب ہوں گے ۔جنوبی پنجاب اور پوٹھوہار کے عوام کوکھارے اور آرسینک زدہ پانی سے نجات دلانے کے لیے مرحلہ وار صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق پہلے مرحلے میں رحیم یار خان، راجن پور، ڈی جی خان، لیہ، مظفرگڑھ اور کوٹ ادو،جبکہ بھکر، میانوالی، خوشاب، تلہ گنگ، چکوال، جہلم، راولپنڈی اور اٹک میں قابل استعمال صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔فلٹریشن پلانٹس سکولوں، بنیادی صحت مراکز، تھانوں، مدارس اور دیگر سرکاری عمارتوں میں نصب کرنے کی تجویز دی گئی ہے ۔منصوبے کے تحت باٹلنگ یونٹس بھی قائم کیے جائیں گے جبکہ سکاڈا سسٹم کے ذریعے سنٹرل کنٹرول رومز بھی بنائے جائیں گے تاکہ فلٹریشن پلانٹس کی مانیٹرنگ جدید خطوط پر کی جا سکے ۔