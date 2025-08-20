آذربائیجان پاک فضائیہ کی ملٹی ڈومین وارفیئر حکمت عملی سیکھنے کا خواہشمند
اسلام آباد(دنیا نیوز،اے پی پی)آذربائیجان نے پاک فضائیہ کی ملٹی ڈومین وارفیئر حکمت عملی سیکھنے کی خواہش ظاہر کردی جبکہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے آذربائیجان کی فضائیہ کے انسانی وسائل، دیکھ بھال کے پیرامیٹرز اور آپریشنل ٹریننگ کی اپ گریڈیشن میں صلاحیت بڑھانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پاک فضائیہ کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے آذربائیجان کے نائب وزیر اور ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس اگل گربانوف کی قیادت میں ایک اعلٰی سطح دفاعی وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ایئر چیف نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور آذربائیجان دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتوں سے وابستہ ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان پائیدار برادرانہ تعلقات کی بنیاد ہے ۔ اگل گربانوف نے پی اے ایف اہلکاروں کی مثالی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور پاک فضائیہ کی جانب سے مقامی سطح پر اور جدید ایرو سپیس ٹیکنالوجیز کی ترقی کے ذریعے کی گئی غیر معمولی پیش رفت کو سراہا۔ انہوں نے کثیرجہتی آپریشنز میں تعاون کیلئے آذربائیجان کی خواہش کا بھی اظہار کیااورکہاکہ پاک فضائیہ کا بھرپور آپریشنل تجربہ آذربائیجان کے لیے ایک قابل قدر نمونہ فراہم کرتا ہے ۔ ان کا ملک اپنی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پاک فضائیہ کے ملٹی ڈومین وارفیئر کا مکمل طریقہ کار سیکھنے کے لیے خاص طور پرخواہشمندہے ۔ معزز مہمان نے اکیڈمی کی سطح سے شروع ہونے والے اپنے پورے تربیتی نظام کو از سر نو تشکیل دینے کے آذربائیجان کے عزم کا اعادہ کیا اور اس تبدیلی کی رہنمائی میں پاک فضائیہ کو ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر تسلیم کیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پی اے ایف کے ساتھ تعاون آذربائیجان کی فضائیہ میں جدت لانے اور پیشہ ورانہ ترقی میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔