شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ ،ہر قسم کی معاونت کی پیش کش
اسلام آباد (نامہ نگار،اے پی پی)وزیراعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں آئندہ ایک ہفتہ بغیر لوڈ شیڈنگ مسلسل بجلی فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے
کہ خیبرپختونخوا میں متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کیلئے ضروری کارروائی فوری مکمل کی جائے ، امدادی اشیا پر مشتمل ٹرکوں کی تعداد کو فوری طور پر دگنا کیا جائے ۔ وزیراعظم کی زیر صدارت حالیہ بارشوں و سیلاب کے نقصانات اور جاری امدادی کارروائیوں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں آئندہ ایک ہفتہ بغیر لوڈ شیڈنگ کے مسلسل بجلی فراہم کرنے کی ہدایت کی۔شہباز شریف نے کہا تمام ادارے مشکل گھڑی میں قومی، ملی، سیاسی ذمہ داری پوری کرنے کیلئے کوشاں ہیں جس پر ان کا شکرگزار ہوں۔شہباز شریف نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں رہنے اور ہنگامی صورتحال کیلئے ان کی ضروریات کے حوالے سے مکمل تعاون کی ہدایت کی ہے ۔کراچی میں شدید بارشوں و شہری سیلابی صورتحال پر وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کی جانب سے حکومت سندھ کو اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی پیشکش کی۔
وزیراعظم شہبازشریف نے کہاکہ شجرکاری اہم قومی، ماحولیاتی و موسمیاتی فریضہ ہے ، تمام شہریوں میں اسکا احساس ذمہ داری پیدا کرنا نا گزیر ہے ۔ وفاقی حکومت شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نے ان خیالات کا اظہار سالانہ مون سون شجرکاری مہم کے آغاز پر افتتاحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ۔ وزیراعظم نے سالانہ مون سون شجرکاری مہم کا آغاز پہلے ہفتے کے عنوان ‘‘ایک بیٹی ۔ ایک شجر’’سے کیا۔وزیراعظم نے کہا حالیہ مون سون سیزن کی غیر معمولی بارشوں اور آبی ریلوں سے ہونے والی تباہی اور جانی و مالی نقصان نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے لیے جنگلات ناگزیر ہیں۔بریفنگ میں بتایاگیاکہ شجر کاری مہم میں اگلے تین ماہ اگست تا اکتوبر کے دوران پاکستان کے طول و عرض میں 41 ملین نئے پودے لگائے جائیں گے ۔ روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے صدر فرانسیسکو اریزو کی قیادت میں ملاقات کرنیوالے وفد سے گفتگوکرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کیلئے شعبہ صحت کی ٹیم، پولیو ورکرز اور تمام متعلقہ ادارے پر عزم ہیں۔ پولیو کے خاتمے کی راہ میں چیلنجز ضرور ہیں مگر ہم اپنے عزم اور محنت سے پاکستان کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں گے ۔ وزیراعظم نے کہاکہ پولیو کے خاتمے میں مشکلات ہیں مگر یہ نہ ممکن نہیں۔