کراچی کے شہری ہر بارش کے ساتھ اذیت سہنے پر مجبور کیوں ؟ایم کیوایم
کراچی (سٹاف رپورٹر) متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکزی رہنماء اور رکن قومی اسمبلی خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ بارش کے بعد کراچی اندھیروں میں ڈوب گیا ہے اور کے الیکٹرک حسبِ معمول پھر ناکام ثابت ہوا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ 800 سے زائد فیڈرز کا بند ہونا ادارے کی عوام دشمنی اور مجرمانہ غفلت کا کھلا ثبوت ہے ۔حق پرست رکن قومی اسمبلی نے کہا کہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کے دعوے کرنے والی کے الیکٹرک مینجمنٹ جواب دے کہ بارشوں کے دوران اسلام آباد اور لاہور کے فیڈر کیوں ٹرپ نہیں ہوتے ، لیکن کراچی کے شہری ہر بارش کے ساتھ اذیت سہنے پر مجبور کیوں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش کا پہلا قطرہ گرتے ہی کے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ جانا ادارے کی بدترین نااہلی کو ظاہر کرتا ہے ۔خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ کراچی کے شہری پہلے ہی بارشوں کے بعد نکاسی آب کے مسائل اور ٹریفک جام کا سامنا کرتے ہیں، اس پر بجلی کی بندش انہیں مزید عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کراچی والوں کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اور ہر بارش میں یہ ادارہ عوام کے ساتھ کھیلتا ہے ، جبکہ حکمران صرف خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔