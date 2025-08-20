صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حد سے زیادہ قرض بہتر گندم پالیسی نہ ہونے کا باعث :آڈٹ رپورٹ

  • پاکستان
لاہور( سیاسی نمائندہ )گندم خریداری کے لئے محکمہ خوراک نے مالی سال 2022-23 میں مالی سال 21-22 کے مقابلے 78اعشاریہ 3 فیصد زیادہ قرضہ لیا۔مالی سال 2021-22 میں گندم کی قیمت 2200 فی من تھی جبکہ 22-23 میں 3900 فی من کی گئی۔

محکمہ  خوراک نے مالی سال 21-22 میں 245 ارب جبکہ 22-23 میں دو گنا سے زائد 437 ارب قرض لیا۔غیر محفوظ پالیسی قرض بے قابو ہونے کا باعث بنی۔قرض ادا کرنے کے پلان کے بغیر قرض لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ خوراک گندم کے لئے پالیسی بنانے کا ذمہ دار ہے ۔حد سے زیادہ قرض بہتر پالیسی نہ ہونے کے باعث بنا۔آڈٹ رپورٹ 2024-25 حتمی شکل پانے تک محکمہ تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔

