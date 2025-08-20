صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی مہنگی فروخت کرنے پر 287 دکانداروں کیخلاف کارروائی ،30گرفتار

  • پاکستان
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے )چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عملدرآمد نہ کرنیوالوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ، ترجمان پرائس کنٹرول اینڈ کماڈیٹیز مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران287 دکانداروں کیخلاف چینی کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری پر کارروائیاں کی جا چکی ہیں۔

پنجاب بھر میں 30 افراد گرفتار جبکہ 257 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں،اب تک 33 ہزار170 افراد کیخلاف کی گئی کارروائیوں میں 2474 افراد گرفتار جبکہ391 کیخلاف مقدمات درج کروائے جاچکے ہیں، لاہور ڈویژن میں 24 گراں فروشوں کیخلاف کارروائیاں کی گئیں،گوجرانوالہ ڈویژن میں 36 ، فیصل آباد 54 ، ساہیوال 9، سرگودھا 27، راولپنڈی 37 ،بہاولپور ڈویژن میں 25 ،ڈی جی خان 19، جبکہ ملتان میں 56 چینی گراں فروشوں کیخلاف کارروائیاں کی گئیں۔

