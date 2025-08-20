پنجاب پولیس میں 27ہزار نئی بھرتیوں کا اعلان
لاہور(کرائم رپورٹر )پنجاب پولیس میں 27 ہزار نئی بھرتیوں کا اعلان کردیا گیا جبکہ 30ہزار اہلکاروں و افسروں کو ترقیاں دی جا چکی ہیں۔
ترجمان پولیس کے مطابق نئی بھرتیاں سب انسپکٹر، اے ایس آئی اور کانسٹیبل کے عہدوں پر کی جائیں گی۔محکمہ پولیس کے مطابق خالی اسامیوں پر بھرتیاں محکمانہ ترقیوں کے بعد کی جائیں گی،سب انسپکٹر اور اے ایس آئی کی بھرتیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوں گی،رائٹ مینجمنٹ اور شفاف طریقہ کار کے تحت امتحانات لیے جائیں گے ،بھرتی کا عمل لاہور سمیت پنجاب کے تمام اضلاع میں ہوگا۔