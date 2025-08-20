ٹیکس ریکوری کیلئے رینجرز کی تعیناتی چیئرمین ایف بی آر کمیٹی میں طلب
اسلام آباد (دنیا نیوز ، نیو ز ایجنسیاں ) سینیٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے 300 ارب روپے ٹیکس وصولی کے لئے خیبر پختونخوا میں پنجاب رینجرز تعیناتی کا تسلی بخش جواب نہ ملنے پر چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو طلب کر لیا۔
کمیٹی نے سندھ پولیس کے سینیٹر سیف اﷲ ابڑو کے بھائی اور بھتیجے کے قتل کیس پر ٹھوس پیش رفت کے لئے 40 ایام کی آخری مہلت دیدی ، کمیٹی نے پرونشنل موٹر وہیکل اتھارٹی ترمیمی بل 2025 ، کیپٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025 اور فیڈرل پراسکیویشن سروس ترمیمی بل 2025 کی منظوری دیدی ۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا ۔اجلاس میں جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے پنجاب میں رینجرز کی تعیناتی کا انکشاف کیا ۔وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا ہم نے چیئرمین کی درخواست پر تعیناتی کی، کابینہ نے بھی تعیناتی کی اجازت دی ہے ،آپ کے سوالات ٹھیک ہیں ،چیئرمین ایف بی آر وجوہات بتا سکتے ہیں کہ رینجرز کیوں تعینات کرائی گئی ہے ،کے پی میں بھی رینجرز تعیناتی کے معاملے پر چیئرمین ایف بی آر کو کمیٹی میں طلب کیا گیا ۔اجلاس میں چیئرمین سی ڈی اے کی عدم حاضری پر کمیٹی اراکین نے شدید احتجاج کیا ۔ پلوشہ خان نے کہا ہم کوئی فارغ نہیں بیٹھے ۔ چیئرمین نے کہا اگر چیئرمین سی ڈی اے نہ آئے تو ہم کوئی آرڈر جاری کر یں گے ۔سینیٹ داخلہ کمیٹی کے اجلاس اسلام آباد گدھا گوشت سکینڈل پر بھی بحث ہوئی، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ طاہرہ صدیق نے کمیٹی میں انکشاف کیا اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے پاس گوشت چیک کرنے کا نظام ہی نہیں ، شبہ پر ہم گوشت لیب بھجواتے ہیں۔وزیر مملکت داخلہ طلا ل چودھری نے کہا کہ گدھے کا گوشت عام گوشت سے مہنگا ملتا ہے ، مختلف ہو ٹلز ایک دوسرے کے خلاف کمپین چلاتے ہیں۔چیئرمین نے کہا کہ فوڈ اتھارٹی کو فوڈ اتھارٹی کو سہو لیات دی جائیں ۔