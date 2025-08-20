سپریم کورٹ:عمران کی ضمانت کی درخواستیں بغیر کارروائی ملتوی
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر،اپنے نامہ نگار سے) سپریم کورٹ میں زیر سماعت نو مئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی8 ضمانت کی درخواستوں پر سماعت بغیر کارروائی آج تک ملتوی کردی گئی۔
چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے جمع شدہ دستاویزات کا جائزہ لینا ضروری ہے ،چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نو مئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی آٹھ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی، بینچ میں جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل تھے ۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دئیے آپ نے کچھ دستاویزات جمع کروائی ہیں میں ان کو دیکھ نہیں سکا۔ ایسا کرتے ہیں کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا دستاویزات میں صرف عدالتی فیصلے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے جو بھی دستاویزات ہیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے ۔ جس فریق نے بھی مزید کوئی دستاویزات جمع کروانی ہیں آج کروا دے ۔ پراسیکیوشن سائیڈ بھی ملزم کی جمع شدہ دستاویزات کا جائزہ لے لے ۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت آج صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کردی۔دریں اثنا سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں زیر سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کردی گئی۔گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت نہ ہوسکی اور جوڈیشل کمپلیکس سے ہی کیس کی آئندہ سماعت کل21 اگست تک کیلئے ملتوی کی گئی۔