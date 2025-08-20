صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ:عمران کی ضمانت کی درخواستیں بغیر کارروائی ملتوی

  • پاکستان
سپریم کورٹ:عمران کی ضمانت کی درخواستیں بغیر کارروائی ملتوی

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر،اپنے نامہ نگار سے) سپریم کورٹ میں زیر سماعت نو مئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی8 ضمانت کی درخواستوں پر سماعت بغیر کارروائی آج تک ملتوی کردی گئی۔

چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے جمع شدہ دستاویزات کا جائزہ لینا ضروری ہے ،چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نو مئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی آٹھ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی، بینچ میں جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل تھے ۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دئیے آپ نے کچھ دستاویزات جمع کروائی ہیں میں ان کو دیکھ نہیں سکا۔ ایسا کرتے ہیں کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا دستاویزات میں صرف عدالتی فیصلے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے جو بھی دستاویزات ہیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے ۔ جس فریق نے بھی مزید کوئی دستاویزات جمع کروانی ہیں آج کروا دے ۔ پراسیکیوشن سائیڈ بھی ملزم کی جمع شدہ دستاویزات کا جائزہ لے لے ۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت آج صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کردی۔دریں اثنا سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں زیر سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کردی گئی۔گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت نہ ہوسکی اور جوڈیشل کمپلیکس سے ہی کیس کی آئندہ سماعت کل21 اگست تک کیلئے ملتوی کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ پر قبضہ کی تیاری،اسرائیل نے60ہزار ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا

یوکرین امن معاہدہ میرا جنت جانیکا امکان بڑھا سکتا :ٹرمپ

چین بھارت تعلقات میں مسلسل پیش رفت ہو رہی:مودی

نئی دہلی کی وزیراعلیٰ ریکھا گپتا قاتلانہ حملے میں زخمی،ملزم گرفتار

جھوٹی کال کرنے والا پکڑا گیا

عالمی فوجداری عدالت کے مزید 4ججز پر امریکی پابندیاں عائد

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak