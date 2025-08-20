احمد بھچر کی نااہلی ، درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے پی پی 87 میانوالی سے سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد خان بھچر کی نااہلی کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب کر لیے ۔ عدالت نے سماعت 22 اگست تک ملتوی کردی۔
جسٹس خالد اسحاق نے احمد خان بھچر کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کہاں ہے ؟ درخواست گزار عدالت میں پیش ہوسکتا ہے ؟ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ میں نے درخواست گزار کو کہا ہے کہ سرنڈر کرے ، درخواست گزار سرنڈر کرنے کو تیار ہے پہلے سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے لگائی جائے ۔ لاہور ہائیکورٹ الیکشن ٹربیونل نے پی پی 87 میانوالی سے آزاد امیدوار سردار بہادر خان کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کیخلاف اپیل منظور کر لی۔ لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق پر مشتمل الیکشن ٹربیونل نے آزاد امیدوار سردار بہادر خان کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔جسٹس خالد اسحاق نے دلائل دیئے کہ مقدمات درج ہونے سے کوئی نا اہل نہیں ہو سکتا۔ الیکشن ٹربیونل نے ریٹرننگ افسر کا آرڈر کالعدم قرار دیتے ہوئے امیدوار کو الیکشن لڑنے کی اجازت اور اپیل کنندہ کا نام امیدواروں کی لسٹ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔