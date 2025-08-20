صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد بھچر کی نااہلی ، درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب

  • پاکستان
احمد بھچر کی نااہلی ، درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے پی پی 87 میانوالی سے سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد خان بھچر کی نااہلی کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب کر لیے ۔ عدالت نے سماعت 22 اگست تک ملتوی کردی۔

 جسٹس خالد اسحاق نے  احمد خان بھچر کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کہاں ہے ؟ درخواست گزار عدالت میں پیش ہوسکتا ہے ؟ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ میں نے درخواست گزار کو کہا ہے کہ سرنڈر کرے ، درخواست گزار سرنڈر کرنے کو تیار ہے پہلے سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے لگائی جائے ۔ لاہور ہائیکورٹ الیکشن ٹربیونل نے پی پی 87 میانوالی سے آزاد امیدوار سردار بہادر خان کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کیخلاف اپیل منظور کر لی۔ لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق پر مشتمل الیکشن ٹربیونل نے آزاد امیدوار سردار بہادر خان کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔جسٹس خالد اسحاق نے دلائل دیئے کہ مقدمات درج ہونے سے کوئی نا اہل نہیں ہو سکتا۔ الیکشن ٹربیونل نے ریٹرننگ افسر کا آرڈر کالعدم قرار دیتے ہوئے امیدوار کو الیکشن لڑنے کی اجازت اور اپیل کنندہ کا نام امیدواروں کی لسٹ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 1لاکھ 51 ہزار کی بلندسطح بھی عبور

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1400روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 32ارب کے 34602سودے

شرح سود کو 6 فیصد سے کم کرنا وقت کا تقاضا ، گوہر اعجاز

سوئس ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے شیخوپورہ میں نیسلے کی فیکٹری کا دورہ

ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو فعال کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak