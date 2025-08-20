ایم این اے رضا علی گیلانی کا نام کسی سفری پابندی کی فہرست میں شامل نہیں ،رپورٹ عدالت جمع
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان کی عدالت میں زیر سماعت پی ٹی آئی کے ممبرقومی اسمبلی سید رضا علی گیلانی کی سفری پابندی کے خلاف درخواست میں رپورٹ جمع کراتے ہوئے بتایاگیاکہ کسی سفری پابندی کی فہرست میں درخواست گزار کا نام شامل نہیں ۔
سرکاری وکیل کی جانب سے رپورٹ عدالت پیش کرتے ہوئے عدالت کو بتایاگیاکہ درخواست گزار کانام آج تک کسی بھی سفری پابندی کی فہرست میں شامل نہیں ہے ، وکیل درخواست گزار نے کہاکہ سفری پابندی فہرست میں نام نہ ہونے کے باوجود ہمیں آف لوڈ کیاگیا،12 پارلیمنٹیرین کے وفد نے بیرون ملک جاناتھا،مجھے آف لوڈ کرلیاگیا،جسٹس محمد اعظم خان نے کہاکہ آج تک آپ کا نام کسی سفری پابندی کی فہرست میں نہیں، مستقبل کا ہم نہیں کہہ سکتے ، درخواست پر ایک مکمل آرڈر جاری کریں گے ۔