  • پاکستان
انسداد دہشتگردی ایکٹ پاس ہونا آئین اورجمہوریت کے چہرے پرطمانچہ :حافظ حمداللہ

اسلام آباد(آئی ا ین پی) جمعیت علمائے اسلام (جے یو آئی)کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ دونوں ایوانوں سے انسداد دہشت گردی ایکٹ پاس ہونا آئین اورجمہوریت کے چہرے پرطمانچہ ہے ۔

حافظ حمداللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ قانون بدترین کالا قانون ہے ، جسے انہوں نے "رولٹ ایکٹ کا دوسرا نام" قرار دیا۔ ان کے مطابق اسی رولٹ ایکٹ کے خلاف بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح نے انگریز اسمبلی کے فلور پر مخالفت کرتے ہوئے استعفیٰ دیا تھا۔انہوں نے سوال اٹھایا کہ25 دسمبر کو یہی حکومتی پارٹیاں اور ان کے سہولت کار قائداعظم کا یوم ولادت کس منہ سے منائیں گے ؟۔

