صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26 نومبر احتجاج کیس : پی ٹی آئی کے مزید 4 کارکنوں کو قید

  • پاکستان
26 نومبر احتجاج کیس : پی ٹی آئی کے مزید 4 کارکنوں کو قید

راولپنڈی(خبر نگار )انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے مزید 4 کارکنوں کو قید کی سزا سنا دی۔اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت کی۔

عدالت نے تھانہ ہنجرا اٹک میں درج مقدمے میں 4 پی ٹی آئی کارکنوں عامر خان، سردار خان، خان محمد اور جاوید اقبال کو 4، 4 ماہ قید کی سزا سنائی، عدالت نے جلاؤ گھیراؤ کی دفعات کے تحت مقدمے میں فیصلہ سنایا۔ملزموں نے عدالت میں اقبال  جرم کیا، ملزموں نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ قیادت کے اکسانے پر پُرتشدد احتجاج میں شریک ہوئے ۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کی عبوری ضمانت خارج کر دی جبکہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجا اور اعظم سواتی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اکتوبر اور 26 نومبر کے احتجاج کے مقدمات کی سماعت کی۔پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم دانستہ طور پر تفتیشی عمل پر اثرانداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، عالیہ حمزہ کی قبل ازیں ضمانت خارج ہوئی اور پھر ضمانت لی تھی۔دوران سماعت اعظم سواتی کے وکیل کی جانب سے عدم حاضری کی درخواست عدالت میں پیش کی گئی، وکیل نے درخواست کی کہ اعظم سواتی پشاور ہائیکورٹ میں پیش ہیں، حاضری سے استثنیٰ دیا جائے ۔عدالت نے درخواست کو قبول کر تے ہوئے عبوری ضمانت میں 27 اگست تک توسیع کر دی، جبکہ سلمان اکرم راجا عدالت کے روبرو پیش ہوئے جس پر عدالت نے سلمان اکرم راجا کی عبوری ضمانت میں 3 ستمبر تک توسیع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چوہوں کے دماغ میں انسانی خلیات ٹرانسپلانٹ کردئیے

کائنات کا قدیم ترین بلیک ہول دریافت کرلیا گیا

چین میں دنیا کی سب سے ناقابلِ رسائی لائبریری

چین ،لڑکی کے معدے سے 2 کلو بالوں کا گچھا نکال لیا گیا

پیٹ کے بیکٹیریا بے خوابی کا سبب ہوسکتے ہیں:تحقیق

75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak