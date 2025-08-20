موبائل فون کی روشنی میں لاشوں اور زندہ بچنے والوں کی تلاش
بار دالوری (اے ایف پی )خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے میں شدید مون سون بارشوں کے دوران کلاؤڈ برسٹ نے گاؤں دالوری کو تباہ کر ڈالا، علاقے میں بجلی نہ ہونے کے باعث مقامی لوگ اور ریسکیو اہلکار موبائل فونز کی روشنی میں بیلچے ، ہتھوڑے اور ہاتھوں سے ملبہ ہٹا کر لاشوں اور زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرتے رہے ،اس علاقے میں بھاری پتھروں اور پانی کے ریلے نے 15 گھر مٹا دیئے ۔
تقریباً 20 دیہاتی اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔مقامی مزدور لال خان نے بتایاپہاڑ کی چوٹی سے ایک زوردار دھماکا ہوا، پھر دھواں اٹھا اور چند ہی لمحوں میں پانی اور پتھروں کا ریلہ گاؤں پر ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے اپنے پڑوسی اور ان کے چار بچوں کی لاشیں ملبے سے نکلتے دیکھیں۔دیہاتی گل حازر کے مطابق دو اطراف سے بیک وقت کئی کلاؤڈ برسٹ ہوئے ،یہ کسی قیامت خیز فلم کا منظر تھا۔ پہلے پانی نہیں بلکہ پتھروں اور چٹانوں کا طوفان آیا جس نے سب کچھ توڑ دیا۔مقامی انتظامیہ کے افسر عثمان خان نے کہا کہ کئی مکانات ندی کے بیچ میں تعمیر کیے گئے تھے ، جس نے تباہی کو بڑھا دیا۔ بھاری مشینری تنگ گلیوں میں داخل نہیں ہو سکتی، جس سے ریسکیو مشکل ہوگیا ۔شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے صوبے بھر میں 350 سے زائد افراد جاں بحق اور تقریباً 200 لاپتا ہو چکے ہیں۔ حکام نے مزید فلیش فلڈز کی وارننگ بھی دی ہے ۔دالوری میں پانچ افراد کی تدفین کر دی گئی ہے ، خواتین بجلی سے محروم گھروں میں ماتم کر رہی ہیں اور گلیوں میں بے سہارا مویشی پھر رہے ہیں۔ ایک غمزدہ خاتون نے تابوت کے ساتھ چلتے ہوئے کہامیں اب یہاں نہیں رہوں گی۔اہلِ گاؤں جو پہلے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے ، اب خود سب کچھ کھو بیٹھے ہیں۔ حازر نے کہاہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں خود مدد کی ضرورت پڑے گی۔