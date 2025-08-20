اسلام آباد میں مسجد کو شہید کرنا شرم کا مقام:پرویزالٰہی
لاہور(سیاسی نمائندہ) صدر پی ٹی آئی اورسابق وزیر اعلی ٰ پنجاب پرویزالٰہی نے اسلام آباد میں مدنی مسجد کو شہید کرنے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں واقع مدنی مسجد کو شہید کرنے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے ۔
پاکستان کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے ، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکومت کے زیرنگرانی اس طرح کا اقدام نہایت ہی شرم کا مقام ہے ۔وزیراعظم، محسن نقوی اور وفاقی کابینہ مسجد کی بے حرمتی اور اس میں موجود قرآن پاک کو شہید کرنے کے ذمہ دار ہیں۔حکومت اللہ کے قہر سے ڈرے اور ایسے اقدامات سے باز رہے ۔ان کا کہنا تھا کہ میری اپیل ہے کہ عین اسی مقام پر مدنی مسجد کی فی الفور تعمیر کی جائے ۔