صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں مسجد کو شہید کرنا شرم کا مقام:پرویزالٰہی

  • پاکستان
اسلام آباد میں مسجد کو شہید کرنا شرم کا مقام:پرویزالٰہی

لاہور(سیاسی نمائندہ) صدر پی ٹی آئی اورسابق وزیر اعلی ٰ پنجاب پرویزالٰہی نے اسلام آباد میں مدنی مسجد کو شہید کرنے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں واقع مدنی مسجد کو شہید کرنے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے ۔

پاکستان کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے ، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکومت کے زیرنگرانی اس طرح کا اقدام نہایت ہی شرم کا مقام ہے ۔وزیراعظم، محسن نقوی اور وفاقی کابینہ مسجد کی بے حرمتی اور اس میں موجود قرآن پاک کو شہید کرنے کے ذمہ دار ہیں۔حکومت اللہ کے قہر سے ڈرے اور ایسے اقدامات سے باز رہے ۔ان کا کہنا تھا کہ میری اپیل ہے کہ عین اسی مقام پر مدنی مسجد کی فی الفور تعمیر کی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چوہوں کے دماغ میں انسانی خلیات ٹرانسپلانٹ کردئیے

کائنات کا قدیم ترین بلیک ہول دریافت کرلیا گیا

چین میں دنیا کی سب سے ناقابلِ رسائی لائبریری

چین ،لڑکی کے معدے سے 2 کلو بالوں کا گچھا نکال لیا گیا

پیٹ کے بیکٹیریا بے خوابی کا سبب ہوسکتے ہیں:تحقیق

75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak