ضمنی الیکشن کیلئے پی ٹی آئی کے پاس امیدوار نہیں :عظمیٰ بخاری

  • پاکستان
لاہور(دنیا نیوز) وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو ضمنی الیکشن کیلئے امیدوار نہیں مل رہے ہیں۔

صوبائی دارالحکومت میں علیمہ خان کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ مسلسل شکست کے بعد بانی پی ٹی آئی کا ضمنی انتخابات سے فرار بنتا تھا۔انہوں نے کہا کہ پنجاب میں دو ضمنی الیکشنز میں پی ٹی آئی کو بڑے مارجن سے شکست ہوئی، مسلم لیگ(ن) کے ہر حلقے میں درجن سے زائد امیدوار سامنے آئے ۔وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب نے بانی پی ٹی آئی کی نفرت اور ریاست مخالف سیاست کو مسترد کر دیا ، بانی کے کرن ارجن امریکہ میں حقیقی آزادی حاصل کرنے گئے تھے لیکن ناکام لندن لوٹ گئے ۔عظمیٰ بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے حقیقی آزادی‘ مجھے معافی دے دو’ کا نام رکھا ہے ، پنجاب میں ہر طرف شیر کا نشان ہی جیت کا نشان بن چکا ہے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز کی ایک سال کی کارکردگی نے پارٹی کو مقبولیت کی نئی بلندیوں پر پہنچایا ۔

