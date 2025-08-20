بجلی تقسیم کار کمپنیوں،کے الیکٹرک کیلئے فیول چارجز ایڈ جسٹمنٹ کے یکساں اطلاق کا فیصلہ
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)آئی ایم ایف کی شرط پر سبسڈی کے خاتمے پر عملدرآمد کرنے کیلئے اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور کے الیکٹرک کیلئے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے یکساں اطلاق کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔
ذرائع کے مطابق ایف سی اے کے یکساں اطلاق سے عملدرآمد کے باعث کے الیکٹرک کے صارفین کو اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا یا حکومت کراس سبسڈی بھی دے سکتی ہے ، ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی کی مد میں فنڈز کی بچت ہو سکے گی، حکومتی سبسڈی کا رجحان لائف لائن صارفین، صنعتی، زرعی صارفین کی طرف رہے گا جبکہ ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی کی مد میں کمی ہو جائے گی اور ملک بھر میں بجلی صارفین کیلئے یکساں ٹیرف عائد ہو سکے گا ۔بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے بعد بھی یکساں ٹیرف کی پالیسی عائد ہو گی اور یکساں ٹیرف کیلئے نیپرا کی ہدایات کے مطابق عملدرآمد کیا جائے گا۔ یکساں ٹیرف کا اطلاق جون 2025 سے شروع کیا جائے گا جو کہ رواں ماہ اگست کے بلوں میں وصول کیا جائے گا، ای سی سی اجلاس میں وزارت توانائی کی جانب سے سمری پیش کی گئی تھی جس کی منظوری دے دی گئی ہے ، وزارت خزانہ کے اعلامیہ مطابق وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں بارشوں سے متاثرہ افراد کیلئے 5ارب 80 کروڑ روپے کے ریلیف پیکیج کی منظوری دی گئی اور وزارت خزانہ کو فوری طور پر 4 ارب روپے متاثرین کیلئے جاری کرنے کی ہدایت جاری کی گئیں ،نیشنل شپنگ کارپوریشن کو 33 کروڑ روپے کی ادائیگی کی بھی منظوری دی گئی ،سٹیل ملز کیس کے حتمی فیصلے کیلئے وزارت کو 3 ماہ میں رپورٹ دینے کی ہدایت کی گئی ہے ،وزیراعظم فین ریپلیسمنٹ پروگرام کیلئے 2 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی گئی، سٹریٹجک پالیسی پلاننگ سیل کیلئے 25 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دی گئی ۔
اعلامیہ میں بتایا گیا کہ راست کیو آر کوڈ سبسڈی سکیم کیلئے ساڑھے 3 ارب روپے کی منظوری دی گئی،سبسڈی سکیم تین سال تک جاری رہے گی، نئی انرجی وہیکل پالیسی 2025-30 کی منظوری بھی دے دی گئی ،اقتصادی رابطہ کمیٹی میں کسانوں کیلئے رسک کوریج سکیم پر بریفنگ دی گئی ،سکیم کے خدوخال کے مطابق 7 لاکھ 50 ہزار نئے کسان قرض نظام میں شامل ہوں گے ، ای سی سی اجلاس میں گیس سیکٹر سے متعلق امور پر تفصیلی جائزہ لیا گیا ۔گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ اور نقصانات کو کنٹرول کرنے اور کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ، فین سکیم کے تحت عوام کو انرجی سیور پنکھے قسطوں پر دینے کی تیاریاں ہیں ۔انرجی سیونگ پنکھے قسطوں پر دینے کا مقصد بجلی کی بچت ہے ، وزیراعظم نے انرجی سیور پنکھے آسان قسطوں پر عوام کو دینے کی ہدایات کی ہیں اس کیلئے حکومت نے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے پنکھوں کی تبدیلی کا قومی پلان تیار کیا ہے ، منصوبے کے تحت صارفین بینکوں کی مالی معاونت سے انرجی ایفیشیئنٹ فین لگا سکیں گے ، صارفین ان پنکھوں کی قیمت کی ادائیگی بجلی کے بلوں کے ذریعے اقساط میں کر سکیں گے ، انرجی سیور پنکھوں کی قسطوں پر فراہمی سے عوام کے بجلی کے بل کم آئیں گے ، اسی طرح 12 ایکڑ تک کے چھوٹے کاشتکاروں کیلئے قرض اسکیم متعارف کرائی جائے گی۔ کمرشل بینکوں سے چھوٹے کاشتکاروں کو اسکیم کے تحت قرض دلوایا جائے گا، چھوٹے کاشت کاروں کیلئے قرضوں کی سکیم کا پائلٹ پراجیکٹ ستمبر میں لانچ کیا جائے گا۔ چھوٹے کاشتکاروں کیلئے قرض فراہم کرنے کی آسان شرائط رکھی جائیں گی، پہلے اس اسکیم میں 9 لاکھ افراد کو شامل کرنے کا پلان بنایا گیا تھا۔