26 ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنانا لازم تھا، جسٹس منصور، جسٹس منیب کا نیا خط
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے دو سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے 26 ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر فل کورٹ نہ بنانے کے پس منظر میں اپنے نئے تفصیلی خط کے ذریعے موقف واضح کرتے ہوئے کہا 26 ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنانا لازم تھا اور کوئی اسے ختم نہیں کرسکتا۔
خط میں کہا گیا ہے کہ بطور کمیٹی ممبران 31 اکتوبر 2024 کو ہم نے فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اس فیصلے کے باوجود مقدمہ مقرر نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے 4 نومبر کو دوبارہ خط بھی لکھا گیا لیکن عمل درآمد نہ ہوسکا۔خط میں مو قف اختیار کیا گیا کہ ہمارے فیصلے پر چیف جسٹس کے لکھے گئے دونوں نوٹس ہمیں فراہم نہیں کیے گئے بلکہ چیف جسٹس نے یہ نوٹ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں پڑھا، حالانکہ جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر مجاز فورم نہیں تھا۔ مزید کہا گیا کہ منٹس میں درج ہے کہ بینچ تشکیل کا معاملہ آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کو بھیجا گیا، جبکہ اس وقت ایسا کوئی فورم موجود ہی نہیں تھا۔ ججز نے سوال اٹھایا کہ اجلاس کی کارروائی کو اب پبلک کیوں کیا گیا؟ اور کہا کہ کارروائی پبلک کرنے کی وضاحت شاید ستمبر میں آئینی بینچ کے دوبارہ فعال ہونے کے بعد سامنے آئے گی۔
خط میں انکشاف کیا گیا کہ 31 اکتوبر کو جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے چیف جسٹس سے ملاقات کی تھی جس میں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پر اٹھنے والے سوالات اور عوامی اعتماد کی بحالی پر بات کی گئی۔ ملاقات میں فل کورٹ ہی حل قرار پایا، لیکن چیف جسٹس فل کورٹ بنانے پر ہچکچاہٹ کا شکار رہے ۔ چیف جسٹس نے ایک گھنٹے بعد دوبارہ ملاقات کی تجویز دی اور پھر جسٹس منیب کے چیمبر میں آئے ۔ اس دوران انہوں نے بتایا کہ وہ تمام ججز سے انفرادی طور پر رائے لیں گے ۔ خط میں کہا گیا کہ چیف جسٹس کا انفرادی طور پر رائے لینا قانون اور عدالتی پریکٹس کے منافی تھا اور اس طرح لی گئی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ججز کے مطابق قانونی طور پر کمیٹی اجلاس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اکثریت کی بنیاد پر 4 نومبر کو فل کورٹ بنانے کا فیصلہ دیا گیا اور رجسٹرار کو ہدایات بھی جاری کی گئیں، تاہم اس پر بھی عمل نہ ہوسکا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ فل کورٹ کے قیام کے لیے جوڈیشل اور انتظامی سطح پر ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن ادارہ جاتی ردِعمل سامنے نہ آیا۔ ججز نے مو قف اپنایا کہ 26ویں ترمیم پر فل کورٹ بنانا لازم تھا اور کوئی اسے ختم نہیں کرسکتا، جبکہ چیف جسٹس کے نوٹس نے اکثریتی فیصلے کی بے توقیری کی وجہ بیان کی۔