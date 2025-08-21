کراچی: دوسرے روز بھی بارش، 24 گھنٹے بجلی بند رہی، صوابی مزید 29 لاشیں برآمد
کراچی، پشاور ،راولپنڈی، لاہور،قصور (مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں، خصوصی نیوز رپورٹر، نمائندگان دنیا)کراچی میں دوسرے روز بھی بارش ہوئی، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کے الیکٹرک کے 2200 میں سے 1400 فیڈرز بند ہوگئے، متعدد علاقوں میں 24 گھنٹے بجلی معطل رہی۔ اموات کی تعداد 17 ہوگئی، شہر میں آج بھی سکول بند رکھنے کا اعلان کیا گیا جبکہ پروازوں کا شیڈول بدستور متاثر ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اگر 100 ملی میٹر بارش کی نکاسی کا نظام بنانا ہے تو پورا شہر کھودنا پڑے گا۔ادھر ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 41 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہوگئے جبکہ پختونخوا کے ضلع صوابی میں مزید 29 لاشیں برآمد ہوئیں۔ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ متاثرین کے نقصانات پورے کیے جائیں گے ۔ دوسری جانب پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہوگئی، پاکپتن میں بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں متاثر ہوئیں۔تفصیلات کے مطابق کراچی میں گزشتہ روز پھر بارش ہوئی جس کے بعد اولڈ سٹی ایریا، آرام باغ، لیاقت آباد، یونیورسٹی روڈ سمیت دیگر علاقوں میں برساتی پانی جمع ہوگیا، بارش کے باعث شہر میں بڑے بریک ڈاؤن نے نصف سے زیادہ آبادی کو بجلی سے محروم کئے رکھا،کئی علاقوں میں 20 گھنٹے سے زائد بجلی بند رہی جبکہ پروازوں کا شیڈول بھی بحال نہ ہوسکا اور متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔علاوہ ازیں کراچی میں سول ہسپتال ،سوبھراج، عباسی شہید سمیت دیگر بڑے سرکاری ہسپتالوں میں بارش پانی جمع ہونے کی وجہ سے مریضوں کے آپریشن ملتوی کر دیئے گئے ۔
بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق عمرہ کرکے واپس آنے والی کراچی کی رہائشی خاتون زوبیا حسن نے کہا ہے کہ منگل کی بارش کے باعث ہم ایئرپورٹ پر نو گھنٹے سے زیادہ پھنسے رہے ۔ ایک اور خاتون عائشہ نے کہا کہ خوف تھا پانی ہمیں بہا نہ لے جائے ۔فلاحی تنظیم ایدھی کے سربراہ فیصل ایدھی نے کہا کہ کراچی میں جتنی نئی سوسائٹیاں بنی ہیں انہوں نے نالے نہیں بنائے ، جب نالوں کی جگہ بنگلے بن جائیں گے تو یہی صورتحال ہوگی۔نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں کراچی سمیت دیگر علاقوں میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہو سکتی ہے ۔کراچی میں نرسری کے مقام پر میڈیا سے گفتگو میں وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کا نکاسی آب کا نظام بھاری بارش کیلئے ڈیزائن نہیں کیا گیا، لاہور سمیت دنیا کے بڑے شہروں میں بھی بارش سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بارش ہوگی تو پانی جمع ہوگا اور جب رکے گی تو پانی نکال دیا جائے گا۔کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ کراچی میں صرف 40 ملی میٹر بارش برداشت کرنے کی گنجائش ہے ۔این ڈی ایم اے کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں خیبرپختونخوا میں 19، گلگت بلتستان 11 اور سندھ میں 11 افراد جاں بحق ہوئے ۔ ملک بھر میں اب تک 748 افراد جاں بحق اور 978 زخمی ہوچکے ۔
خیبرپختونخوا میں 446 افراد ، پنجاب 165، سندھ 40، گلگت بلتستان 45، آزاد کشمیر 22 اور اسلام آباد میں 8 افراد جاں بحق ہو چکے ۔این ڈی ایم اے کے مطابق پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کیلئے امدادی سامان کی ترسیل جاری ہے ، گزشتہ روز باجوڑ اور مانسہرہ کیلئے دو الگ الگ امدادی کھیپیں روانہ کی گئیں۔پختونخوا میں 20 ارب روپے سے زائد کا مالی نقصان ہوا، انتظامیہ نے ابتدائی رپورٹ تیار کرکے وزیراعلیٰ کو ارسال کر دی جبکہ صوابی میں ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے ، گزشتہ روز مزید 29 لاشیں برآمد ہوگئیں ۔جاں بحق افراد میں مشہور نیزہ باز انور زیب اور ان کے خاندان کے 13 افراد بھی شامل ہیں۔ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیرِ صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں جاں بحق افراد کیلئے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ متاثرہ افراد کے نقصانات پورے کئے جائیں گے ۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی اور امداد کیلئے 3 ارب روپے کے علاوہ مزید 2 ارب روپے جاری کردیئے ہیں۔ادھر صوبائی حکومت نے کلاؤڈ برسٹ اور موسمیاتی تبدیلی کی تحقیقات کا فیصلہ کرلیا ۔دریں اثناء گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب نے زعفران کے پودوں کا انقلابی زرعی منصوبہ تباہ کر دیا، پاک فضائیہ کا گلگت بلتستان کے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سی-130 طیارے کے ذریعے 7 ٹن خشک راشن، اشیائے خوردونوش اور ادویات گلگت پہنچائی جاچکیں۔
پاک فضائیہ کی بروقت کارروائی گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرین کیلئے امید کی کرن قرار دی جا رہی ہے ۔پی ڈی ایم اے پنجاب نے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے پر الرٹ جاری کیا ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے ۔ دریائے ستلج میں پاکپتن کے علاقے ملک بہاول کے قریب حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں متاثر ہوگئیں، کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں۔ عارف والا میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے ۔ مختلف مقامات پر زمینداروں کے عارضی بند ٹوٹ گئے جبکہ قصور کے علاقے حاکو والا گاؤں میں پانی گھروں میں داخل ہوگیا ، ہزاروں افراد متاثرہوگئے ہیں، ہیڈ گنڈا سنگھ سے 70 ہزار کیوسک سے زائد پانی کا ریلہ گزر رہا ہے ۔ متعدد علاقوں میں ابتک درجنوں ایکڑ زرعی رقبہ دریابرد ہوچکا۔