ڈسکہ :زیادتی کی کوشش ،3افراد نے نوجوان کو آگ لگادی
ڈسکہ،سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)زیادتی میں ناکامی پر3 افراد نے پٹرول چھڑک کر نوجوان کو آگ لگادی، جھلسنے والے کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ،اہل خانہ روڈ بلاک کر کے سراپا احتجاج بن گئے۔
تھانہ ستراہ کے علاقہ کوٹ موکھل کے رہائشی ظہوراحمد کے بیٹے 16سالہ قاسم کو لالہ نواز پٹرول پمپ پر ملازم اس کے دوست علی نے کال کر کے بلایا کہ ہمیں کھانا لادو ، قاسم کھانا دے کر واپس آنے لگا تو تیمور نواز، علی اور ایک نامعلوم شخص نے کمر ے میں لے جاکر بد فعلی کی کوشش کی، قاسم نے بھاگنے کی کوشش کی تو علی نے قاسم پر پٹرول پھینک دیا اور تیمور نے آگ لگادی جس سے قاسم جھلس گیا۔ اہل خانہ نے روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا تو ڈی پی او فیصل شہزاد نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزموں کی گرفتاری کے احکامات جاری کئے ، پولیس کی طرف سے ملزموں کی گرفتاری کی یقین دہانی پر اہل خانہ نے احتجاج ختم کر دیا ،ستراہ پولیس نے متاثرہ نوجوان کے والد کی مدعیت میں تینوں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا، پولیس نے مرکزی ملزم انتظار علی کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرے ملزم تیمور کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ڈی پی اوفیصل شہزاد کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائیگی ۔