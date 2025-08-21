صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ جنگلات و جنگلی حیات کے 16افسروں کا تقرر و تبادلہ

  • پاکستان
لاہور(آئی این پی)سیکرٹری جنگلات و جنگلی حیات و ماہی پرور ی پنجاب مدثر ریاض ملک نے چیف وائلڈلائف رینجر پنجاب مبین الٰہی کی سفارشات پر محکمہ کے 16افسروں کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دئیے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق تقرری کے منتظر اسسٹنٹ چیف وائلڈلائف رینجر محمد حسین گشکوری کو وائلڈلا ئف ٹریننگ سنٹر پیرووال ضلع خانیوال خالی آسامی پر ، اسسٹنٹ چیف وائلڈلائف رینجر اوکاڑہ شہباز انور مان کو کیوریٹر بہاولپور چڑیاگھر اور وہاں تعینات کیوریٹر اسسٹنٹ چیف وائلڈلائف رینجر نمرہ رشید کو خالی آسامی پر منی زو بھکر ، اسسٹنٹ چیف وائلڈلائف رینجر بھکر عبداللہ بلال کو خالی آسامی پر جھنگ ،ہیڈ وائلڈلائف رینجرز کو اسسٹنٹ چیف وائلڈلائف رینجرز کی حیثیت سے بالترتیب محمد طارق کو ضلع بھکر ، آکا ش ناتھن یونس کو ضلع لودھراں ، محمد سمیع اللہ کو ضلع بہاولنگر ، محمد ندیم کو ملتان ، محمد اویس کو ضلع چنیوٹ ، تبسم ایمان کو ریسرچ 1گٹ والا فیصل آباد ، عائشہ صالح کو گٹ والا فیصل آباد ، محمد سرفراز کو ضلع اوکاڑہ ، مس اقصی کو صدر دفتر لاہور ، رضوان علی کو ضلع جہلم، محمد وسیم کو سفاری زو لاہور اور ہیڈ وائلڈلا ئف رینجر فریحہ بتول کو اسسٹنٹ چیف وائلڈلائف رینجر وائلڈلائف پارک جوہر آباد تعینات کردیا گیا۔

