شہریوں اوراداروں کو ذاتی ڈیٹا تحفظ کیلئے ایڈوائزری جاری

  • پاکستان
شہریوں اوراداروں کو ذاتی ڈیٹا تحفظ کیلئے ایڈوائزری جاری

اسلام آباد(نیوز رپورٹر،آئی این پی)قومی سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (نیشنل سی ای آر ٹی) نے پاکستان بھر کے سرکاری و نجی اداروں اور شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے ذاتی شناختی معلومات (PII) کے تحفظ کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ہدایت جاری کر دی ہے۔

 اس سلسلے میں نیشنل سی ای آر ٹی نے باقاعدہ ایڈوائزری جاری کی ہے ۔یہ ہدایات اس وقت سامنے آئی ہیں جب ملک میں ڈیٹا چوری، شناختی فراڈ اور پرائیویسی کی خلاف ورزیوں کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ذاتی معلومات کے تحفظ میں محتاط رہیں۔

