صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میجر جنرل عمر فرید ایڈیشنل سیکرٹری وزارتِ دفاع تعینات

  • پاکستان
میجر جنرل عمر فرید ایڈیشنل سیکرٹری وزارتِ دفاع تعینات

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے اعلیٰ سطح پر تقرریاں اور تبادلے کرتے ہوئے میجر جنرل عمر فرید کو ایڈیشنل سیکرٹری وزارتِ دفاع تعینات کر دیا ہے، جبکہ سہیل منیر کو چیئرمین پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی مقرر کیا گیا ہے۔

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق کامرس اینڈ ٹریڈ سروس گروپ گریڈ 20 کی افسر سائرہ امداد علی کو ڈیپوٹیشن پر نیشنل سکول آف پبلک پالیسی (این ایس پی پی) لاہور تعینات کر دیا گیا ہے ۔مزید برآں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 21 کے افسر احسن علی کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن (نِپا) اسلام آباد کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کر دیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak