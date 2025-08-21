میجر جنرل عمر فرید ایڈیشنل سیکرٹری وزارتِ دفاع تعینات
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے اعلیٰ سطح پر تقرریاں اور تبادلے کرتے ہوئے میجر جنرل عمر فرید کو ایڈیشنل سیکرٹری وزارتِ دفاع تعینات کر دیا ہے، جبکہ سہیل منیر کو چیئرمین پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی مقرر کیا گیا ہے۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق کامرس اینڈ ٹریڈ سروس گروپ گریڈ 20 کی افسر سائرہ امداد علی کو ڈیپوٹیشن پر نیشنل سکول آف پبلک پالیسی (این ایس پی پی) لاہور تعینات کر دیا گیا ہے ۔مزید برآں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 21 کے افسر احسن علی کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن (نِپا) اسلام آباد کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کر دیا گیا ہے۔