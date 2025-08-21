صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرملکی سرمایہ کاروں کے ٹیکس مسائل حل کیلئے کمیٹی تشکیل

  • پاکستان
اسلام آباد(آئی این پی)وفاقی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ٹیکس مسائل کے فوری حل اور حکام سے رابطوں میں موجود خلا کم کرنے کیلئے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دیدی۔

ایف بی آر سے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ یہ کمیٹی 7 ارکان پر مشتمل ہوگی، سربراہ ایف بی آر کے ممبر لیگل ان لینڈ ریونیو میر بادشاہ خان وزیر ہونگے ۔ دیگرارکان میں اوور سیز پاکستانیز چیمبر آف کامرس ، ایف پی سی سی آئی ، بیرونی ممالک کی پاکستان میں بزنس ایسوسی ایشن ، متعلقہ ملک کا کمرشل قونصلر یا قونصلیٹ جنرل اور متعلقہ شہر کے چیمبر آف کامرس کے نمائندے اور ایف بی آر سے نمائندگی کے طور پر چیف ان لینڈ ریونیو آپریشز شامل ہوگا۔

