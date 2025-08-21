پختونخوا سیلاب :سعودی عرب کی متاثرین کیلئے امداد،برطانوی بادشاہ کا تباہی پر اظہارافسوس
لندن،اسلام آباد(آئی این پی)برطانوی بادشاہ چارلس نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی بڑے پیمانے پر تباہی اور امدادی کاموں کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
اپنے پیغام میں کنگ چارلس نے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں سے ہمدردی رکھتے ہیں جنہوں نے اس قدرتی آفت میں اپنے پیاروں کو کھویا۔دوسری جانب سعودی سفارتخانے نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کیلئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد روانہ کردی ، اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں اس حوالے سے تقریب منعقد ہوئی جس میں سعودی سفیر اور وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثنا اللہ شریک ہوئے ۔سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ولی عہدنے سیلاب سے متاثرہ پاکستانی عوام سے افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ سعودی فرمانروا کی ہدایت پر امدادی سامان روانہ کیا جا رہا ہے۔