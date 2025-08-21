دانیال سلیم گیلانی کو پریس سیکرٹری صدرِ پاکستان مقرر کیا جائے ، ایوان صدر سیکر ٹر یٹ کا وزارت اطلاعات کو مراسلہ
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ایوانِ صدر سیکرٹریٹ نے وزارتِ اطلاعات و نشریات سے درخواست کی ہے کہ گریڈ 20 کے افسر دانیال سلیم گیلانی کو پریس سیکرٹری صدرِ پاکستان مقرر کیا جائے۔
یہ درخواست سیکرٹری صدرِ پاکستان محمد شکیل ملک کی طرف سے ایک تحریری مراسلے کے ذریعے کی گئی ،مراسلے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دانیال سلیم گیلانی کی خدمات فوری طور پر ایوانِ صدر کو دی جائیں۔دانیال سلیم گیلانی اس وقت ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن کے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔