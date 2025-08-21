صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہرکے مختلف علاقوں میں ڈاکے ،چوریاں،لاکھوں کانقصان

  • پاکستان
شہرکے مختلف علاقوں میں ڈاکے ،چوریاں،لاکھوں کانقصان

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہوگئے۔

بتایاگیاہے کہ نولکھا میں ہاشم سے 1لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل ،فیکٹری ایریا میں نوید سے 1 لاکھ30ہزار روپے اور موبائل ،کوٹ لکھپت میں اشفاق سے 1 لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل ،لٹن روڈ میں مزمل سے 1لاکھ 20ہزار روپے اور موبائل ، شالیمار میں عبدالشکور سے 1لاکھ 15ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔گلشن راوی اور ڈیفنس سے گاڑیاں جبکہ بادامی باغ، شادمان اور نواب ٹاؤن سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak