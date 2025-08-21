شہرکے مختلف علاقوں میں ڈاکے ،چوریاں،لاکھوں کانقصان
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہوگئے۔
بتایاگیاہے کہ نولکھا میں ہاشم سے 1لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل ،فیکٹری ایریا میں نوید سے 1 لاکھ30ہزار روپے اور موبائل ،کوٹ لکھپت میں اشفاق سے 1 لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل ،لٹن روڈ میں مزمل سے 1لاکھ 20ہزار روپے اور موبائل ، شالیمار میں عبدالشکور سے 1لاکھ 15ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔گلشن راوی اور ڈیفنس سے گاڑیاں جبکہ بادامی باغ، شادمان اور نواب ٹاؤن سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔